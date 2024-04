W ubiegłym roku grupa kapitałowa Selena FM wypracowała 1,78 mld zł przychodów, 148,5 mln zł EBITDA i 50,3 mln zł zysku netto. Wszystkie te rezultaty okazały się gorsze od zanotowanych w 2022 r. odpowiednio o: 9,4 proc., 25,5 proc. oraz 55,3 proc. Zarząd przyczyn pogorszenia się kondycji finansowej grupy upatruje w wymagającym otoczeniem finansowym, które bezpośrednio wpływało na zapotrzebowanie na produkty producentów chemii budowlanej.

Reklama

„Obserwowaliśmy wyraźne spowolnienie rynku spowodowane różnorodnymi czynnikami, z których największy wpływ miały: konsekwencje wzrostu inflacji, wysokie stopy procentowe oraz koszty kredytowe. Znacząco przyczyniało się to do niekorzystnej koniunktury” - pisze w liście do akcjonariuszy Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM. Nie bez znaczenia były też wahania kursów walut. Obserwując te zdarzenia zarząd podjął działania optymalizacyjne i restrukturyzacyjne, a także związane z polityką cenową, mające na celu zapobieżenie negatywnemu wpływowi czynników rynkowych.

W tym roku zarząd nadal zamierza umacniać pozycję grupy na rynkach Europy Zachodniej, uznając je za kluczowe dla dalszego rozwoju. W ubiegłym roku zapewniły jej 23,9 proc. całości przychodów. W tym roku udział ten powinien być jeszcze większy w związku z dokonanym przejęciem portugalskiej firmy Imperalum, specjalizującej się w dostarczaniu na rynek produktów bitumicznych. Dzięki temu Selena FM wzmacnia też swoje kompetencje i udział w obszarze hydroizolacji.

Zarząd duże nadzieje na poprawę wyników finansowych wiąże też z rozwojem produktów służących do termomodernizacji. Ponadto skupia się na dostarczaniu na rynek wyrobów i rozwiązań nowej generacji, a zrównoważony rozwój uznaje za kluczowy kierunek rozwoju.

W 2023 r. grupa Selena FM przeznaczyła na inwestycje 58 mln zł. Za te pieniądze m.in. rozbudowa linię produkcji pian w Turcji, dokonała automatyzacji pracy i wdrożyła kolejne rozwiązania informatyczne. Ponadto zainwestowano w budowę instalacji PV w dwóch fabrykach, elektrociepłownię biogazową i farmę fotowoltaiczną. Ile grupa zainwestuje w tym roku okaże się po przeprowadzeniu analiz ekonomicznych.