Na zamknięciu czwartkowej sesji akcje spółki wyceniane były po 79,80 zł. Raport wydano przy cenie 76 zł.

Autorzy rekomendacji zauważają, że od czasu dodania spółki do listy Top Picks 2024 w grudniu kurs akcji Rainbow Tours wzrósł o 60 proc. - Wzrost ten wciąż naszym zdaniem nie dyskontuje perspektywy wynikowej kolejnych lat, która wspierana będzie zarówno rosnącym udziałem wydatków na rekreację i turystykę w relacji do PKB wzorem zamożniejszych gospodarek, jak również bardzo korzystnych dla turystyki zmian zachodzących w strukturze wiekowej populacji. To pozytywny cross-read również na Enter Air - podkreślają analitycy w raporcie.

Eksperci zwracają uwagę na lepsze perspektywy co do wyników 2024 roku ze względu na solidną przedsprzedaż tegorocznej oferty, kursy walut oraz kontrakty terminowe na paliwo. - Względem poprzedniej rekomendacji podnosimy prognozę średniorocznego wzrostu wolumenów w latach 2024-2026 o 4 pkt proc. do 13 proc., podnosimy ścieżkę normalizacji marży EBIT, obserwując korzystne ułożenie kluczowych dla spółki par walutowych oraz paliwa lotniczego, wyższe zaawansowanie przedsprzedaży wspierające zarządzenie marżą w szczycie sezonu i wyższą kontrybucję usług dodatkowych oraz wyników lokalnych spółek destynacyjnych do wyników – wyjaśniają.

Tekst jest skrótem rekomendacji Trigon DM dla akcji Rainbow Tours. Jej autorem jest Grzegorz Kujawski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 7 marca 2024 r., o godz. 8:10.