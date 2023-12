Analitycy ścięli wycenę akcji Grodna

Na zamknięciu środowej sesji za akcje Grodna płacono 10,80 zł.

Reklama

Autorzy rekomendacji wyjaśniają, że słabe wyniki dystrybutora artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych za I półrocze roku obrotowego 2023/24 (trwającego od kwietnia do września) skłoniły ich do obniżenia prognoz. - Większe niż oczekiwane przez nas wcześniej spowolnienie rynku elektrotechnicznego zmusza nas do cięcia przychodów ze sprzedaży. Ogólne presje kosztowe i ostra konkurencja skłaniają nas do obniżenia oczekiwanej marży EBIT w bieżącym roku obrachunkowym z do 1,7 proc. z 3 proc. oczekiwanych wcześniej i dla roku 2024/25 do 2,2 proc. z 3 proc. prognozowanych wcześniej - wskazują.

Równocześnie dodają, że zaaplikowanie niższej stopy wolnej od ryzyka i przesunięcie horyzontu wyceny do przodu w czasie kompensuje w części obniżenie prognoz finansowych.

Poskreślają, że duża zmienność cen produktów i liczne zakłócenia po stronie popytu i podaży nie służą stabilizacji generowanej marży. Dlatego uważają, że widoczność wyników w kolejnych kwartałach będzie niska. - Podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie względem akcji Grodna - podsumowują analitycy.

Prognoza DM BOŚ zakłada, że w roku obrotowym 2023/24 zysk netto Grodna zmniejszy się do 8,9 mln zł z 22,3 mln zł wypracowanych rok wcześniej przy 1179 mln zł przychodów ze sprzedaży (w porównaniu z 1228,5 mln zł przed rokiem).