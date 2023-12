Amica. Analitycy widzą potencjał w akcjach spółki

W trakcie piątkowej sesji za akcje Amiki płacono na giełdzie ok. 83,50 zł.

Autorzy rekomendacji podkreślają, że Amica ma za sobą trudny rok mocnego spadku przychodów, który został jednak wykorzystany do znaczącej poprawy marży brutto na sprzedaży. - Poprawiające się otoczenie gospodarcze, skłania nas do oczekiwania wzrostu sprzedaży w przyszłym roku. Wraz ze wzrostem wolumenu spodziewamy się stopniowej poprawy wyników i wyraźnych efektów skali względem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. W długim terminie widzimy potencjał do istotnej poprawy marży EBITDA w stosunku do naszej obecnej prognozy. Skłania to nas do podwyższenia rekomendacji z „akumuluj do „kupuj” a ceny docelowej z 84,80 zł do 109,20 zł - wyjaśniają.

Zauważają, że wobec słabego rynku zarząd spółki podjął decyzje o zmniejszeniu wydatków kapitałowych do 60 mln zł zarówno w 2023 jak i 2024r. Skoncentrowano się również na rozwoju automatyzacji i cyfryzacji kosztem mocy produkcyjnych. - Zakładamy jednak, że jest to stan przejściowy i przy poprawie wykorzystania zdolności produkcyjnych CAPEX będzie stopniowo rósł - uważają.

Prognoza a Noble Securities zakłada, że w 2023 roku EBITDA Amiki zwiększy się do 137 mln zł przy spadku przychodów ze sprzedaży do nieco ponad 2,9 mld zł. W 2024 roku spodziewają się 177 mln zł zysku EBITDA i 3,06 mld zł przychodów.

Tekst jest skrótem rekomendacji Noble Securities dla akcji Amiki. Jej autorem jest Mateusz Chrzanowski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 12 grudnia 2023 r., o godz. 8:15.