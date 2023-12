W I półroczu roku obrotowego 2023/2024 (trwającym od kwietnia do września) Grodno zanotowało 4,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 65 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 39 proc., do 15,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 597,1 mln zł i były o 2 proc. wyższe niż przed rokiem.

Zarząd Grodna wyjaśnia, że spadek zysków rok do roku wynikał z niższej dynamiki przychodów w warunkach słabszej koniunktury na rynku elektrotechnicznym i silnej presji konkurencyjnej. Jednocześnie grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych i finansowych pod wpływem wysokiej inflacji i stóp procentowych. - Słabsza koniunktura przełożyła się na zintensyfikowanie konkurencji na rynku elektrotechnicznym i spowodowała silną presję na marże. Pomimo spadku sprzedaży w branży, w Grodnie odnotowaliśmy wzrost przychodów i zwiększyliśmy udział w rynku, jednak nie pozostało to bez wpływu na pozycje wynikowe - komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Duży wpływ na wyniki miał również obserwowany od kilku kwartałów spadek hurtowych cen modułów fotowoltaicznych. - Spadek ten jest bardzo wyraźny i ma bezprecedensowy charakter. Wpłynął na poziom naszych przychodów i rentowności w segmencie OZE, pomimo stabilnej rok do roku liczby realizowanych instalacji. Spodziewamy się jednak przyhamowania tej tendencji w najbliższych miesiącach – wyjaśnia prezes.