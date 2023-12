WykresDnia: Ostrzeżenie przed akcjami Wspaniałej Siódemki z S&P 500

Aby jednak ustalić, czy porównanie obu grup jest naprawdę uzasadnione, warto przyjrzeć się, dlaczego Siedmiu Wspaniałych osiągnęło w tym roku tak dobre wyniki.

Na początek siedem spółek ogólnie cieszy się mocnymi bilansami, niezawodnymi przepływami pieniężnymi i rosnącą sprzedażą. W 2022 r. dotknęły je również dokuczliwa bessa, która sprowadziła ich wyceny do poziomów, które dla wielu wydawały się przekonujące. Wreszcie powszechnie uważa się, że tych siedmiu gigantów stanie się największymi beneficjentami boomu na sztuczną inteligencję.

Z tego powodu wielu inwestorów z Wall Street zgadza się, że grupa Magnificent Seven zasługuje na wyższą wielokrotność niż indeks S&P 500, którego obecnie notowania są notowane po około 22-krotności zysków za 12 miesięcy, zgodnie z danymi FactSet.

Jednak według Carlosa Domingueza, dyrektora ds. inwestycji w Element Pointe Family Office, dokładne określenie, jak duża powinna być ta premia, jest znacznie trudniejsze. Zadanie to komplikuje fakt, że firmy Siedmiu Wspaniałych są znacznie mniej jednorodne niż mogłoby to sugerować ich wspólny przydomek. Niektórzy członkowie mają znacznie większe perspektywy wzrostu niż inni. Na przykład, jak wynika z komunikatu prasowego firmy, przychody Nvidii wzrosły w trzecim kwartale o ponad 200% rok do roku, osiągając przychody na poziomie 18,1 miliarda dolarów. – Choć może to już znaleźć odzwierciedlenie w jego mnożniku, tak szybkie tempo wzrostu przychodów sprawia, że ​​wycena spółki wydaje się znacznie rozsądniejsza – stwierdził Dominguez, nawet jeśli prawdopodobnie nie będzie w stanie utrzymać takiego tempa wzrostu sprzedaży w nieskończoność.

Tymczasem wyceny innych członków Siedmiu Wspaniałych, takich jak Tesla Inc. czy Apple Inc., są trudniejsze do uzasadnienia, stwierdził Dominguez.

Slok nie jest jedynym strategiem z Wall Street, który ostatnio skorzystał z porównania Nifty Fifty.