W III kwartale 2023 r. Sanok RC zanotował skonsolidowanego 15,8 mln zł zysku netto w porównaniu z 1 mln zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o prawie 156 proc., osiągając 37,2 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 359,4 mln zł i były o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Po trzech kwartałach grupa miała prawie 1,12 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 8 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r., EBITDA zwiększyła się o 35 proc., do 121 mln zł, a zysk netto wzrósł o prawie 47 proc., osiągając 62,7 mln zł.

- Pozytywne perspektywy, jakie sygnalizowaliśmy z początkiem roku, przy przewidywanych nieco gorszych wynikach w drugiej części roku, odzwierciedlają się w naszych wynikach. Zanotowaliśmy bardzo dobre rezultaty kolejnego kwartału, jednak obecnie obserwujemy dużą niepewność strony popytowej, co utrudnia dalsze prognozowanie, szczególnie w obliczu spowolnienia gospodarczego w Europie. Udowodniliśmy już jednak wiele razy, że w każdych warunkach potrafimy efektywnie funkcjonować - komentuje Piotr Szamburski, prezes Sanok RC.

W okresie trzech kwartałów 2023 roku Grupa Sanok Rubber zanotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności poza przemysłem i rolnictwem, gdzie nieznaczny spadek wynikał w głównej mierze z odreagowania łańcucha dostaw po wzmożonych zakupach w 2022 roku w reakcji na zapowiedziane podwyżki cen. Biorąc pod uwagę wyniki operacyjne najmocniej wzrósł wynik motoryzacji, ale również segmenty budownictwo, mieszanki i sanatoria zwiększyły rezultaty trzech kwartałów 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku.

Na koniec września br. grupa posiadała 133,8 mln zł gotówki. - Wygenerowaliśmy w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku prawie trzy razy więcej pozytywnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej (141,4 mln zł) względem sytuacji sprzed roku (50,6 mln zł),m.in. dzięki bieżącym wynikom i możliwości zmniejszenia stanu zapasów. Utrzymujemy również solidne wskaźniki finansowe, wśród których warto zwrócić uwagę na dług netto do EBITDA, który jest na poziomie 0,4. Niezmiennie prowadzimy rozważną politykę finansową i optymalizację procesów - wskazuje Piotr Dołęga, członek zarządu ds. finansowych w Sanok RC.