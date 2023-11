Inter Cars nie zawiódł inwestorów wynikami

W III kwartale 2023 r. największy w regionie dystrybutor części samochodowych zanotował 224,6 mln zł zysku netto, o 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o 3 proc., do 371mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 4,56 mld zł i były o 16 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2023 roku grupa wypracowała 13,3 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem o 22 proc. lepszym w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r., EBITDA zwiększyła się o 12 proc., do 874,8 mln zł, a zysk netto wzrósł o ponad 7 proc., osiągając 581,4 mln zł.

Spółka wyjaśnia, że czynnikiem wpływającym na poziom wyniku grupy w III kwartale 2023 r. jest częściowe odwrócenie ujemnych różnic kursowych w wysokości 26 mln zł, wynikające z osłabienia kursu złotego do euro oraz wyższa marża w porównaniu do marży zrealizowanej w poprzednich miesiącach. - Wzrost marży w sierpniu i wrześniu, skorelowany jest z rozpoczęciem sprzedaży towarów tańszych, zakupionych po niższym kursie walutowym. Warto podkreślić, że w przypadku Grupy Inter Cars umocnienie złotówki (waluty lokalnej) wywołuje naturalną presję na obniżanie cen, ze względu na spadek cen nabywanych towarów w walucie. Z kolei osłabienie waluty lokalnej daje naturalnie większe możliwości do podnoszenia cen i przejściowo realizowanie wyższych marż na wcześniej zakupionych towarach – wyjaśniono w raporcie. Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów w III kwartale 2023 roku wyniosła 30,4 proc. w porównaniu z 31 proc. w analogicznym okresie roku i 28,4 proc. w II kwartale 2023 r.

Grupa kontynuuje inwestycję rozbudowy hali magazynowej w Zakroczymiu. Dotychczasowe koszty inwestycji, poniesione w okresie dziewięciu miesięcy 2023 roku wyniosły 146 mln zł. Spółka podaje, że obecnie trwają prace wykończeniowe oraz wyposażanie magazynu. Zakończenie inwestycji planowane jest na początku II kwartału 2024 roku. W kolejnym kroku Grupa przygotowuje inwestycję w Rumunii, polegającą na przeniesieniu magazynu z Braszowa do nowej lokalizacji oraz pełną robotyzację.

Wskaźnik poziomu zadłużenia grupy na koniec września br. , określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł 1,69 wobec 1,58 na koniec września 2022 r.