W III kwartale 2023 r. Grupa Boryszew zanotowała 8 mln zł zysku netto wobec 24,8 mln zł w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA grupy wyniosła ok 80 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły prawie 1,3 mld zł i były o 25 proc. niższe niż rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2023 r. Grupa Boryszew miała 135 mln zł zysku netto, co jest wynikiem zbliżonym do analogicznego okresu poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o rok do roku ponad 10 proc. , osiągając 286 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 4,5 mld zł i były o 14 proc. niższe niż rok wcześniej.

Jak podkreśla zarząd Boryszewa grupa utrzymuje dobrą rentowność, niezależnie od niesprzyjających warunków gospodarczych w regionie. - Po dziewięciu miesiącach 2023 roku zanotowaliśmy 135 mln zysku netto. Na koniec III kwartału negatywnie na ten wskaźnik wpłynęła wycena różnic kursowych. Biorąc pod uwagę obecny kurs polskiej waluty, spodziewamy się jednak znacznej poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na niskim poziomie 1,7. Wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2023 r. wskazują na dobrą rentowność Grupy Boryszew. Na notowany spadek przychodów największy wpływ miała sytuacja gospodarcza w regionie - wyjaśnia Radosław Szorc, dyrektor finansowy w Grupie Boryszew.

W 2023 r. wyraźna poprawa nastąpiła w segmencie motoryzacji, Przychody tego segmentu za okres I-III kwartałów wyniosły 1,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku 9,2 proc.. EBITDA za ten sam okres wyniosła 65,6 mln zł. Mniej udany okres zanotował segment metale, którego przychody zmniejszyły się rok do roku o ponad 19 proc. do 2,7 mld zł, a EBITDA spadła o 33 proc. do 196,8 mln zł. To efekt negatywnych tendencji obserwowanych na rynku stali (osłabienie popytu na wyroby stalowe w Europie. , konkurencja z Chin), które częściowo zostały skompensowane popytem na inne surowce, jak aluminium i ołów, które z uwagi na obecne trendy rynkowe charakteryzują się większą stabilnością.

W czwartek za akcje Boryszewa płacono 5,88 zł, co oznacza zwyżkę o prawie 1,4 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.