W III kwartale 2023 r. producent urządzeń pomiarowych zanotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,7 mln zł straty w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA nieznacznie spadła rok do roku i wyniosła 31,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 288,7 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r. grupa zanotowała 21,3 mln zł zysku netto (wobec 2 mln zł straty rok wcześniej), EBITDA wyniosła 90,4 mln zł (wzrost o 47 proc. r./r.), a przychody ze sprzedaży 852,8 mln zł (wzrost o 10 proc. r./r.).

Reklama

Motorem poprawy wyników Apatora pozostają segmenty energii elektrycznej oraz wody i ciepła, co jest wynikiem zarówno wyższej sprzedaży r./r. , jak i poprawy marż. Pierwszy korzysta z trendu transformacji energetycznej, co przekłada się na większą sprzedaż inteligentnych liczników, drugi z rosnącego popytu na rozwiązania do precyzyjnego pomiaru wody i ciepła na rynkach europejskich, ale także poza Europą. Jednocześnie działalność w segmencie gazu nadal pozostaje pod presją ogólnej sytuacji sektora gazowego w Europie, polityki energetycznej i regulacji UE. W III kwartale jego przychody spadły rok do roku o 30 proc ze względu na mniejsze dostawy gazomierzy w ramach już podpisanych kontraktów oraz ograniczoną ilość nowych zamówień. - Realizacja rolloutu liczników smart w energetyce nabiera tempa. Aktywnie uczestniczymy w większości rynkowych przetargów, gdzie doceniane są walory techniczne naszych produktów, bezpieczeństwo ich stosowania oraz dobra obsługa posprzedażowa i serwis. Nasze produkty segmentu energii elektrycznej zyskują również coraz większe uznanie na rynkach zagranicznych, zwłaszcza oferta specjalistycznej aparatury łączeniowej. Bardzo zadowoleni jesteśmy również – pod kątem przychodów i rentowności – z segmentu Woda i Ciepło, gdzie notujemy wzrosty pomimo wysokiej bazy. Warto przypomnieć, że jeszcze trzy lata temu średni kwartalny poziom sprzedaży tego segmentu to ok. 60 mln zł. Za ostatnie cztery kwartały jest to już poziom 100 mln zł. Gaz mierzy się jeszcze z wyzwaniami rynkowymi wobec niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, jednak spodziewamy się, że w perspektywie kilkunastu miesięcy powinien już powoli odwracać trendy – komentuje Maciej Wyczesany, prezes Apatora. – Najbliższe miesiące i lata będą bardzo ważne i jednocześnie niezwykle ciekawe dla transformującej się energetyki. Kluczową kwestią będzie odblokowanie strumieni finansowania w ramach KPO, którego polska energetyka, sektor ciepłownictwa i wod-kan potrzebują, by zapewnić całej gospodarce bezpieczne, niezawodne i efektywne dostawy mediów energetycznych i wody, a nasze rozwiązania doskonale wpisują się w ten trend – dodaje.

Zarząd Apatora wyjaśnia, że grupa pracuje nad efektywnością kosztową we wszystkich obszarach działalności grupy (ze względu na utrzymującą się wysoką inflację, wzrost kosztów usług, kooperacji, wynagrodzeń) oraz efektywne i elastyczne zarządzanie stanami magazynowymi (z uwagi na długie terminy dostaw części komponentów). Grupa kontynuuje również, rozpisany na średni termin, projekt optymalizacji poziomu KON i redukcji zadłużenia. Ze względu na zwiększone zamówienia i pozyskane kontrakty w segmentach Energii Elektrycznej i Gazu przejściowo będzie utrzymywany podwyższony poziom kapitału obrotowego. Zarząd zapewnia jednak, że sytuacja finansowa grupy pozostaje stabilna. Wskaźnik dług netto do EBITDA (skorygowana) na koniec września 2023 r. ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,96 wobec 2,79 na koniec III kwartału 2022 r.