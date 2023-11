Murapol może ruszać z ofertą akcji

IPO obejmuje tylko istniejące papiery, amerykański fundusz Ares zaoferuje do 25 proc. akcji, a jeśli popyt będzie sprzyjać, to maksymalnie 35 proc. Szczegóły poznamy we wtorek - na rano zaplanowano konferencję.

Dwa lata temu Ares wystawił na sprzedaż 35 proc. akcji (z czego do 15 proc. dla detalu z progiem wejścia 2 tys. zł), a cenę maksymalną ustalono na 40 zł. Wartość IPO wynosiła 570 mln zł, a cała spółka została wyceniona na 1,63 mld zł.

Murapol kusi wzrostem sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym z 2,9 tys. w tym roku do 3,7-3,8 tys. w kolejnym, a lokali dla powiązaną z właścicielem platformą PRS Life Spot z 700 w tym do 1,3 tys. w 2024 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. spółka podpisała z 2076 umów deweloperskich (wzrost o 2 proc.). Od stycznia do września przekazała nabywcom detalicznym 2234 mieszkania (wzrost o 1,3 proc.), a instytucjonalnym 846 (wzrost o 90 proc.).