Analizy rynkowe
Notowania

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 01.09.2025 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Kruk zaatakował szczyt hossy

W minionym tygodniu spółka windykacyjna pokazała wyniki za drugi kwartał. Przychody wyniosły 797,5 mln zł, czyli o 8,9 proc więcej niż rok temu i o 2 proc mniej od konsensusu PAP.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Zaczyna się najgorszy dla polskiej giełdy miesiąc w roku
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Zaczyna się najgorszy dla polskiej giełdy miesiąc w roku
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Rekord w cieniu decyzji resortu finansów
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Rekord w cieniu decyzji resortu finansów
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej