Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

W minionym tygodniu spółka windykacyjna pokazała wyniki za drugi kwartał. Przychody wyniosły 797,5 mln zł, czyli o 8,9 proc więcej niż rok temu i o 2 proc mniej od konsensusu PAP.
Pomysł resortu finansów dotyczący podwyższenia podatku CIT dla banków sprawił, że w minionym tygodniu WIG oddał niemal cały dorobek z początku sierpnia. Co gorsza – wkraczamy w okres, który statystycznie zdecydowanie bardziej sprzyja niedźwiedziom.
W czwartek WIG po raz pierwszy w historii przekroczył 112 000 pkt. Miniony tydzień mógł należeć do byków, ale finalnie należał do polityków.