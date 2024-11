Grupa jest bardzo mocno zdywersyfikowana. Największy pozytywny wkład w wynik operacyjny miały segmenty: OZE (47 mln zł), usługi dla przemysłu (15,5 mln zł) oraz budownictwo kubaturowe w kraju (6,9 mln zł). Dotkliwe straty poniosło budownictwo drogowe (-4,2 mln zł), negatywny był wciąż wkład start-upu, czyli budownictwa modułowego (-12,9 mln zł) oraz wygaszanego budownictwa kubaturowego za granicą (-8 mln zł).

W samym III kwartale br. zysk operacyjny wyniósł 22 mln zł, na plusie były segmenty: OZE (16,8 mln zł), usługi dla przemysłu (10 mln zł) i budownictwo kubaturowe w kraju (1,6 mln zł). Negatywny wkład przyniosło budownictwo inżynieryjno-drogowe (6 mln zł straty), kubatorowe za granicą (0,9 mln zł stra-ty) i budownictwo modułowe (0,4 mln zł pod kreską).

– III kwartał 2024 r. był dla nas bardzo udany. Niemal we wszystkich obszarach biznesu zwiększyliśmy rentowność, a przecież działamy obecnie na bardzo wymagającym rynku, gdzie trzeba stąpać bardzo ostrożnie. Przetargów jest relatywnie mało, a wykonawcy dają coraz niższe ceny, żeby pozyskać kontrakty. My nie ulegamy presji; szukamy projektów, gdzie liczą się doświadczenie i kompetencje, a nie niska cena – skomentował Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.– Warto również zauważyć progres w MOD21, czyli naszej spółce produkującej budynki z modułów drewnianych. Stworzyliśmy ją od zera. Zbudowaliśmy halę, zainstalowaliśmy linie produkcyjne, zrekrutowaliśmy i przeszkoliliśmy 150 nowych osób. Cieszy mnie, że zbliżamy się do break-even point. Do tej pory zdecydowaną większość projektów realizowaliśmy w Niemczech, teraz jednak duże nadzieje pokładamy także w rynku polskim. Cały czas edukujemy rynek, przekonując, że drewniane budynki modułowe są nie tylko ekologiczne, ale mogą też być naj-lepszym sposobem na szybkie i efektywne wykorzystanie środków z KPO, które Polska musi spożytkować w ciągu niecałych dwóch lat – zaznaczył.

– Cały kraj czeka na miliardy z KPO, ale nie można zasypiać gruszek w popiele. Dzięki naszej dywersyfikacji możemy szukać przychodów w wielu miejscach, również za granicą. Mamy kompetencje, które możemy wykorzystać w nowych obszarach. Szukamy swoich szans przy projektach off-shore’owych – już zgromadziliśmy prawie 600 mln kontraktów związanych z tym sektorem, rozpychamy się na rynku termomodernizacji, analizujemy rynek sieci przesyło-wych i dystrybucyjnych, który planuje olbrzymie inwestycje – dodał wiceprezes Jacek Lecz-kowski.

Na koniec września Erbud miał na kontach 220 mln zł gotówki. Jak zaznaczyła spółka to z jednej strony poduszka finansowa, a z drugiej potencjał, jeśli chodzi o okazyjne przejęcia. W tym roku grupa wzmocniła segment usług dla przemysłu kupując firmę CKTiS z Płocka.