XTB stawia na bezpieczeństwo

Już od jakiegoś czasu na rynku podnoszony był temat zwiększenia bezpieczeństwa kont klientów XTB. Firma sygnalizowała, że pracuje nad tą kwestią, a teraz przyszedł w końcu czas na konkrety. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku jest wprowadzane właśnie dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA), które znane jest m.in. w sektorze bankowym czy też u niektórych innych brokerów.

Jak podkreśla XTB, dwuskładnikowe uwierzytelnianie jest jednym z elementów tegorocznego planu produktowego firmy, a jednocześnie jest to przygotowanie „gruntu” pod wprowadzenie kolejnych produktów, w tym przede wszystkim wirtualnego portfela z kartą wielowalutową. Na pierwszy rzut idzie Polska. Wprowadzanie 2FA zaplanowano jednak na kilka etapów, co ma związek z dużą liczbą klientów w Polsce. Początkowo usługa jest dostępna dla wybranej grupy osób, która systematycznie ma się powiększać. W ciągu czterech tygodni 2FA ma być dostępne dla wszystkich klientów w Polsce. Do końca października funkcjonalność będzie uruchamiana na wszystkich pozostałych rynkach XTB.