Alfred Adamiec: W długim terminie grozi nam scenariusz grecki

Mój pomysł to prywatyzacja. Tzw. sreber rodowych mamy trochę, to może warto wziąć pod uwagę sprzedaż pakietów akcji czy to firm z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, czy też z jeszcze innych obszarów. Dzięki temu pojawiłyby się pieniądze na pokrycie różnych obietnic wyborczych. Kolejny element finansowania zapowiedzi politycznych to tymczasowe zwiększenie długu publicznego. To jednak ma sens, kiedy pieniądze idą na inwestycje, które mogą wygenerować potrzebne środki na spłatę tego długu. Kiedy to idzie na konsumpcję, to niestety nie jest to dobre rozwiązanie. W tym kontekście grozi nam w dłuższym okresie scenariusz grecki. Jeśli tego typu obietnice będziemy realizować przez najbliższych osiem–dziesięć lat, to będzie to realistyczny i groźny scenariusz, szczególnie że na świecie też szykują się niekoniecznie sprzyjające czasy.