W III kwartale 2023 r. Mangata zanotowała 14,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 47 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się o 37 proc., osiągając poziom 28,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły prawie 221 mln zł i były o 17 proc. niższe niż rok wcześniej.

Po trzech kwartałach 2023 roku grupa miała 748,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 6,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. EBITDA spadła rok do roku o ponad 25 proc., do 100,1 mln zł, a zysk netto o ponad 39 proc. , do 49,4 mln zł.

Z uwagi na obniżony popyt rynkowy wszystkie trzy kluczowe segmenty grupy odnotowały spadek przychodów. Negatywny wpływ na miała również presja cenowa (wynikająca z niższych cen surowców i materiałów oraz obniżonych dodatków energetycznych zwłaszcza gazowych), a także niższe poziomy kursów walut. - Zaprezentowane wyniki są efektem presji niższego popytu na rynku. Należy też zwrócić uwagę na bardzo wysoką bazę odniesienia z roku 2022. Analogiczny okres w ubiegłym roku był dla holdingu rekordowy. W przeciwieństwie do poprzedniego okresu doświadczyliśmy niższych wolumenowo poziomów sprzedaży, których spadek szczególne dał się odczuć w drugim i trzecim kwartale - komentuje Leszek Jurasz, prezes Mangata Holding. - Działamy w warunkach szczególnych, niestabilnej gospodarki wynikającej z wysokiej inflacji i zmiennych warunków geopolitycznych. Podejmujemy szereg decyzji mających na celu poprawę efektywności operacyjnej. Dotyczy to połączenia spółek w segmencie podzespołów do motoryzacji oraz procesu reorganizacji w segmencie armatury i automatyki przemysłowej. To wszystko ma podnieść konkurencyjność Grupy i jeszcze lepiej przystosować ją do dynamicznych zmian, jakie zachodzą w światowym przemyśle - dodaje.

W okresie trzech kwartałów 2023 r. grupa wygenerowała solidne, dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w kwocie 86 mln zł (w stosunku do 32 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2022 r.). Jak wyjaśnia zarząd Mangaty głównej mierze jest to efekt mniejszej dynamiki przychodów ze sprzedaży, a co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na finansowanie kapitału obrotowego. - Sytuacja finansowa holdingu jest bardzo dobra. Stan środków pieniężnych, linie kredytowe jak i bieżąca działalność operacyjna zapewnia Grupie Mangata odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. W prezentowanym okresie zmniejszyliśmy dług netto o ok. 9 mln zł – w stosunku do 30 czerwca 2023 r. – do wartości 188 mln zł. Pomimo spadku skumulowanej EBITDA za 12 miesięcy nasz wskaźnik zadłużenia netto pozostaje na bezpiecznym poziomie tj. 1,41 - podkreśla Kazimierz Przełomski, wiceprezes zarządu - dyrektor finansowy Mangata Holding.