Ceny ropy naftowej w przeciągu tygodnia spadły o przeszło 15%. Mimo to, zmienność na rynku walutowym – z kilkoma wyjątkami – jest ograniczona. Kurs EURUSD umocnił się jedynie nieznacznie, ledwie przebijając 1,16. Pozostaje więc głęboko poniżej poziomów obserwowanych w maju oraz kwietniu.
Komunikacja płynąca w ostatnich tygodniach ze strony obozu prezydenta Trumpa była nad wyraz erratyczna i często niespójna. Informacje o zbliżającym się pokoju przeplatane były nagłymi załamaniami sentymentu. Korzystnie wyszedł na tym amerykański rynek akcji, który na nagłych przypływach optymizmu zyskiwał więcej, niż tracił później na informacjach o fiasku negocjacji. Na rynku walutowym zależność ta nie była równie silnie zarysowana. Inwestorzy nauczeni przeszłością, wydają się podchodzić do dalszego rozwoju sytuacji z dużym zdystansowaniem.
Jako, że rynek z dużą dawką ostrożności podchodzi obecnie nawet do oficjalnych komunikatów stosowanych przez Biały Dom, wiarę w długotrwały spadek cen ropy naftowej oraz gazu oraz zażegnanie widma kryzysu energetycznego przynieść może dopiero zwiększony ruch statków w cieśninie. Jeśli w międzyczasie nie dojdzie do zerwania negocjacji, a konflikt będzie powoli się wyciszał, możemy oczekiwać osłabienia doiara euro oraz umocnienia walut rynków wschodzących – zwłaszcza tych, które najmocniej zależne były od importu surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu.
W międzyczasie czekać nas będzie jednak szereg wydarzeń, które zapobiec mogą deprecjacji amerykańskiej waluty. Pierwszym – i być może najważniejszym z nich – jest środowe (17.06) posiedzenie FOMC.
Nic nie wskazuje na zmianę poziomu stóp procentowych. Brak pauzy zostałby przez rynki odebrane jako wydarzenie sensacyjne. Obrady poprowadzi nowy, wybrany przez prezydenta Trumpa prezes – Kevin Warsh. Od miesięcy zapowiadano dynamiczny cykl cięć stóp procentowych, który zmiana głowy komitetu miałaby zapoczątkować. Obecnie ciężko dawać temu wiarę. Można oczekiwać jednak zmiękczenia przekazu i retoryki, która ograniczy oczekiwania wobec podwyżek stóp za Oceanem.
Decyzji towarzyszyć będzie akże Dot Plot. Jeśli rozbieżność między słowami Warsha a projekcją stóp procentowych Komitetu (czyli rzeczonym Dot Plotem) będzie znaczna, rynek może zignorować narrację przedstawianą przez nowego prezesa Fedu, uznając, że nie będzie on w stanie przekonać do niej reszty decydentów. W takiej sytuacji dolar mógłby odrobić część strat poniesionych w ostatnich dniach. Zwłaszcza, że rynki coraz mniej przekonane są co do dalszego zacieśniania polityki monetarnej w strefie euro.
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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