NEWAG - polski producent pojazdów szynowych - oficjalnie rozpoczął proces homologacyjny wielosystemowej lokomotywy elektrycznej Griffin E4MSUa na rynku niemieckim i austriackim, którego celem jest uzyskanie zezwolenia na wjazd na infrastrukturę Niemiec oraz Austrii, otwierając tym samym nowy etap w rozwoju spółki.
Obecnie lokomotywa Griffin E4MSUa-002 przechodzi testy elektrycznego oddziaływania pojazdu na infrastrukturę w szwajcarskim Buchs. Po ich zakończeniu nastąpi kontynuacja testów w Niemczech.
Mając na uwadze optymalizację harmonogramu kampanii testowej, równolegle druga lokomotywa Griffin o oznaczeniu E4MSUa-015 przechodzi w czeskim Velimiu badania EMC, weryfikujące jej zgodność z wymaganiami obowiązującymi na rynku niemieckim, przygotowując pojazd do kolejnego etapu testów i dopuszczenia do eksploatacji.
Testy odbywające się na terenie Czech i Słowacji zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Trwa proces certyfikacji, który finalnie pozwoli na wystąpienie w drugim kwartale br. do europejskiej agencji certyfikującej (European Union Agency for Railways) o zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w tych krajach.
Proces homologacji lokomotyw Griffin E4MSUa następuje zgodnie z zapisami zawartymi w umowie pomiędzy NEWAG SA a Spółką PKP Intercity. Wyprodukowane wielosystemowe Griffiny będą posiadały możliwość eksploatacji na terenie 6 krajów (Polska, Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry).
Nowe wielosystemowe lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych z systemami zasilania o wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą składy na liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Wszystkie lokomotywy będą wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS poziomu drugiego, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach.
Źródło informacji: NEWAG
Materiał Promocyjny
