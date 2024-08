Cyfrowy Polsat znowu zarobił więcej. Zielona energia napędza przychody

Plus sprzedał mniej smartfonów

Dla analityków ważne jest, co dzieje się w podstawowym segmencie grupy – telekomunikacji (w nomenklaturze spółki to segment usług B2C i B2B). W minionym kwartale zarówno przychody jak i zyski filaru, na który składają się operator komórkowy Plus i Netia były niższe niż rok wcześniej: o odpowiednio 3 i 2 proc. do 2,6 mld zł i 625 mln zł. To dane nie uwzględniające sprzedaży puli adresów IP przez Polkomtel. Spadki są już na tyle niewielkie, że mogą być wzięte za dobrą monetę. Dla przykładu dom maklerski BDM spodziewał się odwrócenia tego trendu w zyskowności segmentu w ostatnim kwartale br.

Wprawdzie – podobnie jak u Orange Polska – rachunki abonentów poszły w górę o kilka procent i nawet satelitarna platforma tracąca abonentów płatnej telewizji w tej technologii uzyskała wyższe przychody, to cięcia hurtowych stawek w rozliczeniach operatorów oraz mniejsza sprzedaż smartfonów zrobiły swoje.

Cyfrowy Polsat podkreśla przy tym, że choć przychody grupy ze sprzedaży inteligentnych telefonów były niższe niż przed rokiem o 11 proc. (dały 433 mln zł przychodu w kwartale) to zyski z tego tytułu były porównywalne do tych przed rokiem.

Telewizja Polsat inwestuje

Firmy medialne grupy – stacje telewizyjne i portale – zanotowały przychody wyższe niż przed rokiem, ale ich zyski spadły. Z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupa Telewizji Polsat, której szefem został Piotr Żak, uzyskała w kwartale 361 mln zł przychodu, o 4,8 proc. więcej niż przed rokiem (rosła wolniej niż rynek, który powiększył się o 5,7 proc. do 1,29 mld zł).

Cały segment medialny zanotował zaś w omawianym czasie 663 mln zł przychodu, o 4 proc. więcej niż przed rokiem, a jego wynik EBITDA spadł o 7 proc. do 145 mln zł. Zarząd Cyfrowego Polsatu tłumaczy, że więcej wydawano na produkcje własne, marketing i wynagrodzenia.

Segment energetyczny zanotował 324 mln zł przychodu i 71 mln zł EBITDA. Rok wcześniej Grupa PAK – Polska Czysta Energia dopiero była przygotowywana do objęcia konsolidacją (stało się to w lipcu, zatem jak sobie radzą wiatrowe i słoneczne farmy będzie lepiej widać w trzecim kwartale).