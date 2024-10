Obroty na akcja JSW wynoszą 15,8 mln zł, a w przypadku całej WIG20 jest to 57,3 mln zł. To już dziewiąty z rzędu wzrost ceny akcji tej spółki. W przeciągu ostatnich ośmiu dni, kurs spółki wzrósł o ponad 19 proc.

W środę agencja Bloomberg poinformowała, że analityk Citi Rafał Wiatr obniżył rekomendację dla JSW do "neutralnie" z "kupuj". Cena docelowa akcji spółki została ustalona na 29 zł, co oznacza potencjał wzrostu o 12 proc. wobec ostatniego kursu zamknięcia.

W poniedziałek 30 września spółka na prezentacji wynikowej za pierwsze sześć miesięcy tego roku tłumaczyła miliardowe straty, które wyniosły 6 mld zł. To efekt m.in. odpisów na aktywach trwałych spółki i spadających poniżej 200 dol. za tonę cen węgla koksującego. Jeszcze we wrześniu analityk Santander DM Paweł Puchalski ustalił cenę JSW na 7 zł za akcję. Po tej rekomendacji kurs spółki runął. Od kilku dni jednak wartość spółki odbudowuje się i to pomimo informacji po sięgnięciu po kolejne miliony złotych z FIZ (Fundusz inwestycyjny na trudne czasy).