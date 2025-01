Mocny początek roku na GPW. Czy to zwiastun lepszych czasów dla naszego rynku?

Warszawska giełda wraca po świąteczno – noworocznym rozprężeniu wraca do normalnego handlu. WIG20 w tym roku zdążył jednak już zyskać 3,5 proc. Czy można to traktować, jako dobrą wróżbę na przyszłość? Będziemy się nad tym zastanawiać we wtorek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ. Naszego rozmówcę zapytamy m.in.: