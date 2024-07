Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 30.07.2024

Budimex zgromadził dość zapasów, by nie uczestniczyć w wojnie cenowej

Rekordowa wartość portfela zamówień oraz zleceń w poczekalni to solidny fundament, by komfortowo przejść przez najbliższe kwartały. Walka o nieliczne ogłaszane kontrakty jest zażarta i tak pozostanie, gdy inwestycyjna machina będzie się rozpędzać. Dzięki zgromadzonym zapasom Budimex będzie w stanie selektywnie podchodzić do składania ofert.