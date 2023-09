The Guardian: Szykujmy się na kiwi z próbówki laboratoryjnej

Naukowcy z nowozelandzkiego Christchurch próbują tworzyć tkankę owocową w laboratorium. Mają nadzieję, że kiedyś stworzą owoce, które będą wyglądały, pachniały i smakowały tak jak naturalne. Mają one również być pozbawione „niepotrzebnych” części, takich jak pestki, co pozwoli na zwiększenie jadalnej części owoców i przyczyni się do zmniejszenia marnotrawstwa.

Laboratoryjne owoce mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Nowej Zelandii. Ta technologia może w przyszłości pozwolić na masową „uprawę” owoców w miastach. Wprowadzenie jej na rynek oraz przekonanie do niej konsumentów mogą być jednak czasochłonne. HK