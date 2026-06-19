Ostatnia sesja tygodnia, mimo że stała pod znakiem wygasania kontraktów terminowych, przebiegała w spokojnej atmosferze. Patrząc na to, co działo się wcześniej, można zaryzykować nawet twierdzenie, że większość inwestorów „przesiadkę” na rynku terminowym zrobiła wcześniej. Być może to tłumaczy słabość naszego rynku w czwartek. W piątek co prawda też przez długi czas mieliśmy przewagę spadków, ale były one kontrolowane.

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Czerwono zrobiło się już na samym starcie. Nie była to jednak niedźwiedzia szarża, podobna do tej widzianej w Przemyślu. Podaż przeważała, ale spadki były bardzo umiarkowane. Tak było praktycznie przez cały dzień. Czerwono było także w obszarze średnich i małych spółek. Dodajmy jednak, że mimo niewielkich spadków Warszawa słabiej prezentowała się na tle innych europejskich rynków, gdzie nieśmiało przebijał się kolor zielony.

Brak jakichś większych emocji w dniu wygasania kontraktów terminowych może dziwić, ale z drugiej strony też można znaleźć na to usprawiedliwienie. To główne to brak inwestorów ze Stanów Zjednoczonych. Ci swoje rozliczenie pochodnych mieli już w czwartek.

Cały tydzień na GPW też nie przyniósł przełomu, chociaż stał on także pod znakiem rekordu indeksu WIG. Z kolei WIG20 w ostatecznym rozrachunku zaliczył spadek, ale nie był on znaczący. Wydaje się, że głównym wyzwaniem dla inwestorów będzie w przyszłym tygodniu trwałe wyprowadzenie indeksu WIG20 powyżej poziomu 3700 pkt.