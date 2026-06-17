Wtorkowa sesja należała co prawda do byków, ale nie udało im się wybić ponad najbliższy opór, tj. połowę spadkowej świecy z poniedziałku. Początek środowej sesji przynosi co prawda kontynuację zwyżek, ale WIG oraz WIG20 Total Return pozostają w okolicach maksimów z wczoraj. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że wczorajsze zwyżki wyniosły WIG i WIG20 TR na najwyższe w cenach zamknięcia poziomy trendu wzrostowego.
Jeśli chodzi o poranne zachowanie dużych spółek, to przede wszystkim warto pamiętać o odcięciu dywidendy z Orlenu w wysokości 8 zł, co znacznie wpływa dziś na obraz WIG20. Jeśli chodzi o pozostałe krajowe blue chips, to na czoło wraca KGHM, któremu sprzyja nieco lepsze zachowanie metali. Banki zachowują się dziś w kratkę. Przy ponad 1,1-proc. umocnieniu Erste, mBank traci 1,58 proc. Podobnie jest ze spółkami handlowymi – LPP zyskuje 0,63 proc., ale Modivo osuwa się o niemal 3 proc.
Krajowemu rynkowi nie pomagają nastroje na innych rynkach w Europie. Niemiecki DAX notuje spadek o 0,49 proc., ale francuski CAC40 pozostaje w punkcie wyjścia. Sesja w Azji zakończyła się znów pomyślnie dla rynku w Seulu, gdzie KOSPI zamknął się 1,25 proc. wyżej. Japoński Nikkei 225 zyskał z kolei 0,72 proc., ale rynki chińskie wciąż są pod presją podaży. Hang Seng zanotował 0,74-proc. spadek, osuwając się do minus 5 proc. od początku roku.
Po wczorajszych spadkach w USA kontrakty na główne amerykańskie indeksy w godzinach porannych zachowują się neutralnie. Uwagę inwestorów kolejny dzień przyciągało za to SpaceX, którego wycena przekraczała nawet 3 bln dolarów, plasując ją na czwartej pozycji wśród najdroższych firm na świecie, wyżej m.in. od Microsoftu.
Na rynku walut dolar odrobinę zyskuje do euro oraz do złotego. Kurs USD/PLN sięga 3,65 zł, a EUR/PLN 4,23 zł. Przy 1,23-proc. przecenie bitcoin kosztuje 64,89 tys. dolarów. Uncja złota pozostaje przy wczorajszym poziomie zamknięcia, tj. na 4325 dolarach.
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