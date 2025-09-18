Jak na razie trzy sesje w tym tygodniu zakończyły się spadkiem WIG20, aczkolwiek najpoważniej było we wtorek, gdy indeks dużych spółek wyrysował świecę objęcia bessy. W środę i czwartek mieliśmy potwierdzenie negatywnych nastrojów na GPW, aczkolwiek z obroną nad poziomem 2800 pkt. Trudno jednak uznać to za sukces w sytuacji, gdy na pozostałych europejskich parkietach w czwartek widać było głównie kolor zielony. Stary Kontynent wciąż jednak zachowuje się i tak słabiej od USA, gdzie początek środowej sesji przyniósł historyczne rekordy wszystkich głównych indeksów. Czy dobre nastroje za oceanem utrzymają się do końca tygodnia, jeszcze się przekonamy, natomiast w Europie środowe wzrosty nie zmieniły istotnie obrazu indeksów. Sięgający 1,3 proc. wzrost DAX-a mógł zwracać uwagę, ale główny niemiecki indeks próbował jedynie wrócić w okolice poziomu otwarcia sesji wtorkowej. Wciąż też notowania DAX-a poddają się linii trendu spadkowego, poprowadzonej od sierpniowego szczytu. Podobnie prezentuje się paryski CAC 40.

