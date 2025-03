Optymistyczne nastroje nie opuszczają inwestorów handlujących na krajowym rynku akcji. W poniedziałek indeksy w Warszawie kontynuują zeszłotygodniowe wzrosty, choć tempo zwyżki wyhamowało. To jednak wystarczyło, by wynieś główne wskaźniki na nowe szczyty hossy. Krótko po starcie notowań WIG20 wspiął się 0,8 proc. nad kreskę, będą coraz bliżej poziomu 2800 pkt. Z kolei WIG po zwyżce o 0,7 proc. dotarł do 97,8 tys. pkt poprawiając rekord wszech czasów z poprzedniej sesji.

Zakupom w Warszawie sprzyja wzrost zaufania inwestorów do ryków z naszego regionu, czego potwierdzeniem jest pozytywne zachowanie giełd m. in. w Warszawie, Budapeszcie czy w Moskwie na tle pozostałych europejskich parkietów. Inwestorzy duże nadzieje pokładają w negocjacjach pokojowych zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie. Ich efekt jest trudny do przewidzenia, ale rynek zdaje się zakładać pozytywny scenariusz, co sprzyja zmniejszeniu ryzyka geopolitycznego w naszym regionie.

Spółki z WIG20 kontynuują rajd

Na krajowym rynku akcji dobra passę kontynuują największe spółki będąc motorem poniedziałkowych zwyżek indeksów. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje JSW, które wróciły do łask notując najbardziej okazałą zwyżkę w indeksie WIG20 sięgającą 4 proc.. Dobrą zeszłotygodniową passę kontynuowały także walory Orlenu, drożejąc już dziewiątą sesję z rzędu. Na celowniku kupujących znalazły się także niemal wszystkie banki, ale tempo ich zwyżki w porównaniu z piątkiem wyraźnie wyhamowało. Jednocześnie wyraźnie w tyle zostały papiery Pepco, i Allegro, których inwestorzy chętnie się pozbywają, co przekłada się na spadki ich kursów.

Chętnych do zakupów nie brakuje także na szerokim rynku akcji, gdzie zdecydowanie przeważa kolor zielony.