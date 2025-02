Czas korekty

Mocniejszą przecenę widać także na rynku francuskim (-1%) oraz szwajcarskim (ponad -0,9%). Nieco stabilniej zachowują się dziś notowania brytyjskiego rynku (-0,7%) oraz włoskiego (-0,3%).

Podobnie jak w poprzednich sesjach polska giełda pozostawiała resztę rynku z tyłu dużo mocniejszymi wzrostami, tak i na dzisiejszej sesji mamy do czynienia ze wzmocnieniem ruchów w stosunku reszty indeksów. Polski szeroki rynek spada dziś o 1,6%, a najmocniej zależny od sentymentu inwestorów WIG20 traci 1,7%. Na polskim rynku widzimy od kilku dni wzmagającą się liczbę krótkich pozycji, co może świadczyć o częściowym przekonaniu inwestorów o korekcie wzrostowego ruchu. Jeżeli weźmiemy dodatkowo pod uwagę fakt, że na razie wzrosty polskiego indeksu wspierane były wzmacniającą się wiarą o zakończenie konfliktu, a jego ostatnie ruchy zaczynały już coraz mocniej przypominać spekulacyjne podpinanie się pod trend, stwarza to coraz więcej przestrzeni do korekty. Jednocześnie poziomy polskiego indeksu wciąż pozostają w szerszej ocenie relatywnie niższe od reszty rynków, stąd wciąż widać przestrzeń do wzrostów. Dlatego inwestorzy obserwujący nasz rynek powinni szczególnie uważać na podwyższoną zmienność, w szczególności teraz, gdy mamy do czynienia z tak dynamicznymi wzrostami i spadkami w reakcji na napływające wiadomości oraz presję realizacji zysków.

Odwrócenie nastrojów widać także na indeksie WIG-Ukraine, który po imponującej pierwszej połowie stycznia notuje dziś prawie 10% spadki. Również i w przypadku tych spółek mocno widać mocną presję realizacji zysków w obliczu spekulacyjnego wybicia nowych rekordów od czasu 2022 r.

Słabość europejskiego rynku akcji nie wspiera jednak notowań Wall Street. Indeksy w Ameryce po otwarciu notują w większości lekkie przeceny, również kierując się na południe. Inwestorzy coraz mniej pewnie zaczynają się poruszać w obszarze narracji administracji Trumpa odnośnie przyszłości wprowadzanych ceł. Zapowiadane wczoraj 25% cła na auta, półprzewodniki i leki stanowią podobnie jak cła na produkty ze stali i aluminium mają zasięg globalny, tym samym wydają się zostawiać mniej przestrzeni do ewentualnych negocjacji w porównaniu do ceł nakładanych na poszczególne kraje. Wraz z umacnianiem się odporności inwestorów na kolejne doniesienia o cłach na rynku może pojawić się ciekawa sytuacja, w której zamiast wycenienia w pełni wpływu zapowiadanych polityk, rynek zostanie zaskoczony przez spełnienie dotychczasowych obietnic. W takim wypadku, biorąc pod uwagę wciąż utrzymującą się siłę rynku akcji, możemy spodziewać się pogłębienia korekty. Stąd dzisiejsze spadki można częściowo odebrać jako ruch częściowo “ubezpieczający” wyceny przed jeszcze wyższą przyszłą zmiennością.

Tymoteusz Turski