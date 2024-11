Wall Street w euforii po wyborach, zyskują banki i spółki kryptowalutowe

Francuski CAC40 zakończył dzień na poziomie -0,6%, niemiecki DAX 40 zamknął się 1,3% niżej. Po drugiej stronie bieguna znajdują się amerykańskie indeksy, które zareagowały z euforią na wygraną Trumpa. Russell 2000 zwyżkuje o 4,38% i jest najmocniejszy dzisiaj. Dow Jones Industrial Average rośnie o 3,04%, a S&P500 i Nasdaq 100 w momencie pisania notują wzrost około 2 % powyżej wartości z otwarcia.

Na GPW najlepiej radziła sobie spółka JSW, ze wzrostem 2,94 % i Pepco (+2,41%). W WIG20 słabość widoczna była na Orange (-3,5%) i KGHM (-2,8%). Spółka MOL planuje zainwestować blisko 100 mld HUF w poszukiwania i wydobycie węglowodorów na Węgrzech w ciągu najbliższych trzech lat. Asbis powinien wypłacić zaliczkową dywidendę w wysokości 0,2 USD na akcję za rok 2024, z ostatnim dniem ustalenia prawa do dywidendy przypadającym na 25 listopada 2024.

Powyborcza euforia widoczna jest na wielu aktywach w USA. Na wygranej Trumpa bardzo skorzysta sektor bankowy, którego nie dosięgną zwiększone regulacje. Najsilniejsze wzrosty notuje Wells Fargo, którego akcje zyskują aż 14,75%, podczas gdy Goldman Sachs rośnie o 12,77%. Morgan Stanley notuje imponujący wzrost o 11,44%, a JPMorgan, mimo pozycji największego amerykańskiego banku, dodaje do swojej wartości "skromne" 9,92%.

Na rynku kryptowalut i powiązanych z nimi spółek panują równie dobre nastroje. Bitcoin znajduje się powyżej 74 000 USD (+5,93%), a Ethereum notuje jednodniowy wzrost na poziomie +8,5%. Jeszcze większy apetyt na ryzyko widoczny jest w przypadku spółek z obszaru kryptowalut i technologii blockchain. Na czele wzrostów znajduje się Cipher Mining z imponującym skokiem o 25,19% do 6,66 USD, a tuż za nim Coinbase zyskuje 23,50%, osiągając poziom 239,55 USD. MetaPlanet nie pozostaje w tyle, rosnąc o 23,60% na giełdzie w Tokio. Znaczące wzrosty notują również Galaxy Digital Holdings (+21,99% do 20,04 USD) oraz Cleanspark (+17,61% do 12,42 USD). Mniejsze, ale wciąż dwucyfrowe stopy zwrotu osiągają Bit Brother (+14,28%), Marathon Digital (+14,02%), Applied Digital (+11,89%) oraz MicroStrategy, który mimo wzrostu "tylko" o 10,31% osiąga cenę 251,29 USD za akcję.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938