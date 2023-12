Poziom 2400 pkt nadal niezdobyty

Poświąteczny optymizm, który sprawił, że w środę WIG20 zyskał ponad 1 proc. i wykonał kolejny krok w stronę okrągłego poziomu 2400 pkt okazał się być niestety ulotny. W czwartek górą była już podaż, chociaż przed długi czas mieliśmy sesję "na remis".

Reklama

Czytaj więcej Finanse Najlepsze i najgorsze indeksy giełdowe 2023 roku Polski WIG 20 znalazł się tuż za pierwszą dziesiątką najmocniej zyskujących indeksów giełdowych 2023 roku.

Sam początek notowań był dość obiecujący. WIG20 w pierwszej godzinie zyskiwał na wartości i wydawało się, że faktycznie może powalczyć o wspomniany poziom 2400 pkt. Popytowi starczyło jednak determinacji jedynie do tego by dojść do 2380 pkt. Później optymizm zaczął przygasać. W zasadzie już po pierwszej godzinie notowań przeszliśmy w tryb przeciągania liny między popytem i podażą. Przez długi czas ani jedna, ani druga strona nie miała pomysłu na wyprowadzenie jakiegoś ciosu i wydawało się, że w takiej atmosferze dotrwamy do końca notowań. Na dwie godziny przed końcem sesji podaż jednak zaczęła zyskiwać przewagę. Ruch ten wpisywał się w to, co obserwowaliśmy też na innych europejskich parkietach, gdzie widzieliśmy kolor czerwony. W naszym przypadku świecił on na tyle intensywnie, że stawiał nas w gronie najsłabszych europejskich rynków w czwartek. Ostatecznie WIG20 zamknął notowania 0,6 proc. pod kreską. Plany dotyczące zdobycia poziomu 2400 pkt znów więc trzeba przełożyć na później.

Czytaj więcej Waluty Kurs złotego nieco słabszy, ale stabilny Złoty w czwartek nieznacznie tracił na wartości. Na światowym rynku błyszczał frank szwajcarski.

O ile WIG20 w drugiej połowie sesji zmagał się z presją podaży, tak średnie i małe spółki walczyły o to, by zakończyć notowania nad kreską. mWIG40 przegrał tę rywalizację, ale jedynie nieznacznie bo stracił symboliczne 0,02 proc. Lepiej zaprezentował się sWIG80, który urósł 0,65 proc.