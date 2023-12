Uber czeka na debiut w S&P 500 🗽 Akcje czeka milowy skok?

Czy jest jakie艣 鈥榓le鈥 ?

Oczywi艣cie, o ile czynnik ten ma pewne znaczenie (zw艂aszcza w czasie, gdy indeksy rosn膮, a fundusze s膮 zmuszone kupowa膰 akcje) warto wzi膮膰 te偶 pod uwag臋, 偶e r贸wnie dobrze mog膮 zosta膰 zmuszone do ich sprzeda偶y. Co wi臋cej, fakt, 偶e sp贸艂ka wesz艂a ju偶 do indeksu S&P 500, oznacza, 偶e trudno spodziewa膰 si臋, by w przysz艂o艣ci jej akcje kolejny raz korzysta艂y na spekulacjach wok贸艂 mo偶liwego w艂膮czenia do niego. Ale Uber jest firm膮 pot臋偶n膮, o znacznej kapitalizacji rynkowej, a do艂膮czenie do S&P 500 pomo偶e mu przyci膮ga膰 wi臋cej uwagi inwestor贸w.

Wydaje si臋 jednak do艣膰 naiwnym s膮dzi膰, 偶e akcje Ubera b臋d膮 ros艂y tylko dlatego, 偶e firma wesz艂a do S&P 500, cho膰 analitycy Oppenhaimer twierdz膮, 偶e przyspieszy to i poprawi og贸lne warunki dla wzrostu jej akcji m.in. przez program skupu akcji, oraz sentyment inwestor贸w wok贸艂 dalszego generowania warto艣ci dla akcjonariuszy. Jak si臋 okazuje, istnieje ca艂a masa powod贸w, dla kt贸rych Uber mo偶e radzi膰 sobie 艣wietnie i wcale nie jest to spowodowane wydarzeniem, kt贸re czeka firm臋 w przysz艂y poniedzia艂ek. Od kompetentnego zarz膮du, poprawy mar偶 i

Kierunek? Mar偶e

Z uwagi na fakt, 偶e sp贸艂ka dzia艂a w niskomar偶owym biznesie, kluczowym dla niej aspektem, jest sta艂y wzrost skali biznesu i ekspansja. Ale prawdziwy 鈥榣ewar鈥 na generowane dla akcjonariuszy zwroty stanowi膮 mar偶e. Jak dot膮d zarz膮d 艣wietnie rozwija sp贸艂k臋, a Uber nie jest ju偶 t膮 sam膮 firm膮, kt贸ra w 2019 roku 鈥榮pala艂a got贸wk臋鈥, budz膮c obawy wok贸艂 tego, czy kiedykolwiek uda si臋 jej osi膮gn膮膰 rentowno艣膰, przy galopuj膮cych kosztach i konkurencji. Co ciekawe, od czasu pandemii, biznes Eats sta艂 si臋 g艂贸wnym 藕r贸d艂em przychod贸w, 鈥榙etronizuj膮c鈥 biznes przewozu os贸b. Niewielu mog艂o si臋 tego spodziewa膰.

Gdyby firma nie wprowadzi艂a us艂ugi Eats i nie potrafi艂a zbudowa膰 od zera zupe艂nie nowego biznesu, na bazie ju偶 istniej膮cej struktury, w obliczu pandemii spotka艂by j膮 prawdopodobnie nieciekawy los, a dzi艣 w najlepszym wypadku mog艂aby jedynie 鈥榩omarzy膰鈥 o S&P 500. Zarz膮d wykaza艂 si臋 kompetencj膮 i determinacj膮, a dzi艣 Uber, jak i jego akcjonariusze, wsp贸lnie czerpi膮 z tego profity. W ci膮gu ostatnich 4 kwarta艂贸w firma wygenerowa艂a $1 mld zysk贸w, a w III kwartale zaraportowa艂a $221 milion贸w przy przychodach na poziomie $9,29 mld. By to osi膮gn膮膰, zmuszona by艂a mi臋dzy innymi zwolni膰 blisko 3,500 pracownik贸w.

Ni偶sze koszty dostaw wp艂yn臋艂y na popraw臋 mar偶. Sp贸艂ka celuje wysoko i por贸wnuje si臋 do g艂贸wnych firm technologicznych jak Google czy Microsoft. Celem jest dominacja na rynku przewozu i dostaw zam贸wie艅. Kluczem do dalszego jej wzrostu na gie艂dzie, b臋dzie dalsza, stopniowa poprawa mar偶 (kt贸ra ju偶 ma miejsce). Jej mar偶e brutto spadaj膮, co prawda od 2018 roku, ale mar偶a netto wzros艂a z blisko -80% w I kw. 2020 roku i -40% w po艂owie 2022 roku, do dodatnich 2,93% obecnie. A trzeba przyzna膰, 偶e z poziomu bliskiego 3% istnieje spory potencja艂 wzrostowy, wraz z jego potencjaln膮 popraw膮, mo偶emy liczy膰 na wy偶szy zysk na akcje.

Wykres akcji Uber Technologies (D1)