Wtorkowa sesja na GPW przebiega w spokojnej atmosferze. Na otwarciu tygodnia inwestorzy cieszyli się z wybicia WIG ponad szczyty sprzed dwóch lat, co oznacza nowy rekord wszech czasów indeksu polskiego rynku. Jednocześnie w poniedziałek WIG20 wzbił się na nowe szczyty w tym roku. We wtorek popyt stara się śrubować wczorajsze wyniki, ale idzie mu to z większym trudem. Po południu WIG zyskuje jedynie 0,13 proc., natomiast WIG20 wrócił do poziomu zamknięcia z poprzedniego dnia. Indeks dużych spółek napotyka problemy z kontynuacją zwyżek w okolicach 2250 pkt. Zastój widoczny jest wśród banków. Słabną Alior, mBank i PKO BP. Najgorzej radzi sobie jednak dziś JSW. z kolei w czołówce znajdziemy PGE i Allegro, które stara się wrócić do 30 zł.

Lepiej od WIG20 radzą sobie dziś średnie i małe spółki. mWIG40 zyskuje 0,6 proc., a sWIG80 rośnie o 0,7 proc.

Z rana złoty zyskiwał na wartości, ale z upływem dnia zaczyna nieco tracić. Dolar po południu kosztuje 3,987 zł, co oznacza zwyżkę o o,25 proc. Euro umacnia się do złotego o 0,3 proc., do 4,365.