Mieszane nastroje na rynku akcji w Europie i pogłębienie spadków na Wall Street

Opublikowane o poranku dane IFO prezentujące nastroje w niemieckiej gospodarce wypadły powyżej oczekiwań, co wsparło wyhamowanie przeceny, jaką obserwowaliśmy na europejskim rynku akcji w minionym tygodniu. Wskaźnik Ifo wzrósł do 86,9 pkt w październiku z 85,8 pkt odnotowanych we wrześniu. Odczyt był lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy zakładali wzrost do 85,9 pkt. Ostatecznie jednak niemiecki DAX ledwo utrzymał się na plusie, kończąc dzień wynikiem na poziomie +0,08%, z kolei francuski CAC40 zyskał 0,31%, a londyński FTSE100 dodał 0,33%. Nie wszystkie indeksy ze Starego Kontynentu zamknęły dzień wyżej, pod kreską sesję zamknął chociażby włoski FTSE MIB, który stracił 0,52%. Spadki obserwowaliśmy także na głównych indeksach w Belgii, czy Austrii.a

Reklama

Patrząc na chodzi Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, dziś w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy na głównych parkietach w Europie, nasze krajowe indeksy radziły sobie zaskakująco dobrze. Indeks WIG30 zyskał 1,92%, a indeks dwudziestu największych spółek na GPW dodał 1,78% i zbliżył się do poziomu 2100 pkt, który można traktować jako krótkoterminowy opór. Patrząc na poszczególne komponenty z WIG20, jedynie dwie spółki zamknęły dzień niżej - były to Pepco i Allegro. Z kolei najlepiej poradziły sobie walory Santander Bank Polska (+5,03%) oraz Orange Polska (+4,18%).

Jeśli chodzi o rynek amerykański, nastroje są dużo gorsze niż w Europie. Najgorzej radzą sobie spółki technologiczne, co należy wiązać ze słabymi wynikami Alphabet (GOOGL.US na platformie xStation). Spółka rozczarowała rezultatami swojego segmentu chmury, przez co jej akcje przeceniły się dziś o 9% i dotarły do poziomów niewidzianych od końca lipca 2023 roku. Mimo że Microsoft pokazał solidny raport za ostatni kwartał i jego akcje wzrosły nawet o 3%, tak nie zrównoważyło to pogorszenia nastrojów, który był spowodowany rozczarowującymi wynikami spółki Alphabet. W momencie przygotowywania tego komentarza, czyli tuż przed godziną 19:00 główne indeksy giełdowe z Wall Street notuje solidne straty. Nasdaq zniżkuje niemal 2%, z kolei Russell 2000 zrzeszający spółki o małej kapitalizacji traci 1,58%, a S&P500 spada o 1,2%. Nieco lepiej na tle pozostałych indeksów radzi sobie Dow Jones, który traci zaledwie 0,15%.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB