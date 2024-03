Erbud i Onde ogłaszają wyniki i zapowiadają dywidendy

Na koniec grudnia wartość portfela zamówień Erbudu wynosiła 2,55 mld zł wobec 2,4 mld zł rok wcześniej. Od początku tego roku grupa podpisała kontrakty o wartości prawie 1 mld zł.

Prezes Erbudu: odwaga się w końcu zwraca

- Wejście w obszar serwisowy i przejęcie kolejnych spółek, pozwoliły nam zbudować silną nogę biznesową. Dynamiczny wzrost tego segmentu, szczególnie za granicą, to dowód na to, że była to decyzja słuszna, a sam segment charakteryzuje się ogromnym potencjałem i ponadprzeciętną marżowością – skomentował prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak. – Odnośnie do fabryki modułów, w 2023 r. wypracowaliśmy ponad 50 mln zł przychodów, w portfelu mamy teraz 150 mln zł. MOD21 jest wciąż na etapie „docierania silnika”, ale rozpędzamy się, a obszar modułowy będzie jednym z filarów naszego biznesu, bo popyt zagranicą na moduły z drewna jest coraz większy. Szkoły, przedszkola czy domy opieki powstają tam z drewna. To, że odważne decyzje procentują, widać na przykładzie Onde, które zaczynało budować instalacje OZE, kiedy wszyscy wychodzili z tego rynku. Obecnie to nasze najcenniejsze aktywo, które potrafiło generować solidne zyski nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym i konsekwentnie buduje swoją pozycję jako deweloper instalacji do własnego portfela. Następne lata napawają więc optymizmem, co pokazuje już świetny I kwartał tego roku – dodał.