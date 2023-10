Grupa Kęty podnosi prognozę wyników na 2023 r.

Z najnowszych szacunków zarządu wynika, że zysk netto grupy w 2023 roku wyniesie 565 mln, co oznacza wzrost 16 proc względem poprzedniej prognozy z lipca br., wynoszącej 487 mln zł.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży mają wynieść 5200 mln zł, o 1 proc. mniej niż lipcowe szacunki.

Reklama

Prognozowana EBITDA została podniesiona do 870 mln zł ze 810 mln zł poprzednio, a zysk z działalności operacyjnej do 690 mln zł wobec prognozowanych wcześniej 630 mln zł.

Czytaj więcej Firmy Kęty w I kwartale powyżej planu, ale dalej ostrożne Chociaż na początku 2023 r. otoczenie okazało się lepsze, niż zarząd zakładał, przygotowując budżet, to wciąż należy się nastawiać na wymagający rok pod względem zabiegania o zamówienia i pilnowania należności.

- Głównymi przyczynami korekty jest zakładane osiągnięcie przez Segmenty Grupy Kapitałowej wyższych od prognozowanych poprzednio poziomów EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej (ok. 60 mln zł), niższych kosztów finansowych netto (ok. 20 mln zł) oraz wyższej o ok. 10 mln zł wartości aktywa na podatek odroczony z tytułu prowadzonych inwestycji objętych ulgami - podaje Grupa Kęty w komunikacie.

Równocześnie wyjaśniono, że największy udział we wzroście prognoz EBITDA oraz zysku z działalności operacyjnej miał Segment Systemów Aluminiowych (ok. 40 mln zł). Segment Wyrobów Wyciskanych oraz Segment Opakowań Giętkich szacują wzrost prognoz o ok. 10 mln zł każdy.