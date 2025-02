Czy banki są gotowe na finansowanie inwestycyjnego przełomu Tuska?

W horyzoncie kolejnych lat premier Tusk już nie podawał liczb, ale wiadomo, że polska gospodarka potrzebuje wprost turbodoładowania – i wzrostu stopy inwestycji z ok. 16–17 proc. PKB (jak to ma też być w 2025 r.) do nawet 25 proc. PKB lub więcej. – A na to już nasz sektor bankowy gotowy nie jest – zaznacza Benecki.

Czy dywidendy od banków muszą być mniejsze?

– I o ile polski sektor finansowy jest przygotowany na delikatne ożywienie inwestycyjne, czyli wzrost akcji kredytowej rzędu 5–10 proc. rok do roku, o tyle jeśli o chodzi o prawdziwy boom i naprawdę duże potrzeby, a które mogą się wkrótce pojawić, to już raczej nie – szacuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Co zatem należy zrobić, by banki nabrały skali adekwatnej do potrzeb?

Kamil Sobolewski wskazuje, że kapitały banków powinny zostać zwiększone, na co są dwa zasadnicze sposoby. To przykładowo zachowanie zysków w bankach (a więc mniejsze dywidendy dla akcjonariuszy) lub też „dosypanie” kasy przez ich właścicieli.

Na szczęście Benecki wskazuje na mniej radykalne rozwiązania. – Warto przyjrzeć się wszystkim obciążeniom podatkowo-regulacyjnym, które są w Polsce bardzo duże, czy wadliwej moim zdaniem konstrukcji podatku bankowego – wylicza Benecki.