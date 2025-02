Kolejni brokerzy dołączają do promocji. Tańsze ETF-y dla inwestorów

Giełda dopięła swego. Już praktycznie wszystkie liczące się biura i domy maklerskie obniżyły prowizję za handel funduszami ETF i ETC notowanymi na warszawskim parkiecie. Do tego grona właśnie dołączyło BM ING BSK.

BM ING, w odróżnieniu od innych brokerów, zdecydowało się jednak na zróżnicowanie stawek dla inwestorów. Prowizja za zakup funduszy ETF i ETC notowanych na GPW została obniżona do zera. Trzeba będzie ją jednak zapłacić przy sprzedaży tych instrumentów. W przypadku ETF-ów obligacyjnych stawka została ustalona na 0,1 proc. (min. 3 zł), a dla pozostałych ETF-ów i ETC z naszego parkietu stawka ta wynosi 0,2 proc. (min. 6 zł).