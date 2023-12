10 wskazówek BCC dla rynku kapitałowego

Polska znów stała się atrakcyjna i powoli staje się wiarygodna dla instytucjonalnych inwestorów zagranicznych. Jestem przekonany, że mamy szansę w latach 2024-2028 stać się rynkiem pierwszego wyboru dla nowoczesnych innowacyjnych spółek technologicznych. Z moich doświadczeń na rynku wynika także, że współpraca z naszymi spółkami technologicznymi takich giełd jak Euronext czy Nasdaq może pomóc w rozwoju całego rynku kapitałowego.

A co ze zmianami legislacyjnymi?

Przede wszystkim mamy gotowe projekty legislacyjne zachęcające do inwestycji na rynku kapitałowym. Ważne, by doceniać i premiować m.in. firmy rodzinne, które decydują się na obecność na polskim rynku kapitałowym. Połączenie sukcesji z IPO i zachętami podatkowymi to jedno z kół zamachowych polskiej przedsiębiorczości. Zachęcamy także do likwidacji tzw. "podatku Belki". Giełda znów musi przyciągnąć inwestorów sensownymi propozycjami pro-rozwojowymi.

Wspominacie też o funduszach REIT. Mają one szansę wejść w życie już w 2024 ?

Głęboko w to wierzę. Jestem od 10 lat propagatorem funduszy REIT. Zawsze mówiłem, że połączenie giełdy i inwestycji w nieruchomości komercyjne to jeden z najlepszych instrumentów finansowych, zarówno dla inwestora instytucjonalnego jak i dla inwestora indywidualnego. Fundusze REIT sprawdziły się na całym świecie, teraz czas na Polskę.