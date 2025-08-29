Zygmunt Solorz
W poniedziałek odbyć miało się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Elektrimu, jednej z większych firm należących do imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza, o które toczy się walka w rodzinie. NWZ zostało zwołane przez cypryjski wehikuł Stasalco z planem przeprowadzenia zmian w radzie nadzorczej. Nie sprecyzowano do tej pory na czym polegać miałyby zmiany. Rada nadzorcza Elektrim jest 5-osobowa. Zygmunt Solorz, którego 21 lipca odwołano z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu (miliarder nie uznaje tej zmiany) - jest jej przewodniczącym.
Jednak dziś przedstawiciele zarządu Stasalco, do którego należy ponad 85 proc. akcji Elektrimu, NWZ odwołali.
Jak czytamy w ogłoszeniu Stasalco opublikowanym przez zarząd Elektrimu, odwołanie zostało złożone „w związku z wydaniem prze Sąd Rejonowy w Limassol, zarządzenia tymczasowego z 28 sierpnia. Sąd zobowiązał Stasalco „do podjęcia wszelkich możliwych działań zapobiegających odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.
„Stasalco zamierza dostosować się do treści Zarządzenia tak samo, jak stosowała się dotychczas do wszystkich kierowanych do niej orzeczeń sądowych. Stasalco stoi na stanowisku, że Zarządzenie stanowi nadzwyczajną okoliczność uzasadniającą złożenie Odwołania w najwcześniejszym możliwym terminie, do czego zresztą każdy podmiot zwołujący walne zgromadzenie spółki akcyjnej jest uprawniony na zasadzie de maiori ad minus” - dodano.
Decyzja cypryjskiego sądu, to efekt wniosków pełnomocników Zygmunta Solorza i element walki o kontrolę nad firmami należącymi do zbudowanego przez niego imperium.
Już wcześniej było bardzo prawdopodobne, że w związku z wydanymi w pierwszej połowie sierpnia tymczasowymi zakazami, NWZ nie będzie podejmować uchwał. Jak pisaliśmy, możliwym rozwiązaniem było ogłoszenie w nim przerwy.
NWZ Elektrimu zostało zwołane 5 sierpnia. Jego przewodniczącym miał być mec. Jarosław Kołkowski, pełnomocnik Solkomtel Foundation, jednej z dwóch fundacji założonych przez Zygmunta Solorza, do której należy Stasalco. Nie chciał on zdradzić, jakie zmiany w radzie nadzorczej są planowane.
- Cypryjskie zabezpieczenia na rzecz pana Solorza 13 i 14 sierpnia zostały dziś utrzymane. To mój jedyny komentarz do tych orzeczeń, choć oczywiście odczuwamy satysfakcję. Realizujemy po prostu – ze znakomitym zespołem doradców z trzech jurysdykcji – konsekwentnie plan, który zapowiadałem na początku lipca. Zgodnie z moją wiedzą, mecenas Kołkowski dzisiaj w sądzie na Cyprze – wbrew swoim wcześniejszym zapowiedziom - zadeklarował, że WZ Elektrimu zostanie odwołane i tak się stało – skomentował mec. Radosław Kwaśnicki, prawnik Zygmunta Solorza.
- Dodam, że w naszej ocenie te wszystkie "zagrywki drugiej strony" są zupełnie niepotrzebne i wręcz szkodliwe dla spółek i ich akcjonariuszy, co niestety odzwierciedla się w kursie akcji spółek. Bardzo – setki milionów złotych – tracą na tym fundacje w Liechtensteinie, ale także mniejszościowi akcjonariusze. Rozprawa była publiczna. Parę dni temu mec. Rymarz na łamach prasy użył słowa "dziecinada" - lepiej bym tego nie ujął choć oczywiście nie w naszym przypadku, co pokazują fakty. A te są najważniejsze – dodał.
