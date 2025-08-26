Firmy
Notowania

Możliwa przerwa w NWZ Elektrimu

1 września akcjonariusze spółki z imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza mieli zmienić radę nadzorczą. Obecnie nie pozwala na to sąd na Cyprze.

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Zygmunt Solorz

Zygmunt Solorz

Foto: Radek von Hirschberg

Urszula Zielińska

Zwołane na 1 września nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu może nie podjąć przewidzianych porządkiem obrad uchwał o zmianach w radzie nadzorczej. Jest ona 5-osobowa, a przewodniczy jej Zygmunt Solorz. Prawdopodobnie zostanie ogłoszona przerwa w obradach – wynika z naszych informacji.

To efekt zabezpieczeń, które w formie tymczasowego zakazu sądowego w pierwszej połowie sierpnia sąd na Cyprze ustanowił na rzecz Zygmunta Solorza w sporze o sukcesję w zbudowanym przez niego imperium.

Przypomnijmy, że zabezpieczenia te zakazują spółkom zarejestrowanym na Cyprze dokonywania zmian korporacyjnych w spółkach zależnych bez pisemnej zgody miliardera. Zakaz objął m.in. Stasalco, czyli głównego akcjonariusza Elektrimu.

Wehikuł ten dysponuje ponad 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy d. centrali handlu zagranicznego, która pośrednio – poprzez Argumenol – jest głównym akcjonariuszem Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.

Stasalco należy do Solkomtel Foundation, jednej z dwóch fundacji założonych przez Zygmunta Solorza. Obecnie w obu – Solkomtelu i Tivi Foundation – działa trzy-osobowa rada z kuratorem wyznaczonym przez sąd.

Mecenas Jarosław Kołkowski reprezentujący fundacje w Polsce odmówił komentarza nt. tego, co może wydarzyć się 1 września na NWZ Elektrimu.

Spytaliśmy też przewodniczącego porozumienia mniejszościowych akcjonariuszy Elektrimu Daniela Olechnowicza o opinię. – Nie będziemy sprzeciwiać się ewentualnym zmianom, o ile będą służyły poprawie nadzoru korporacyjnego i kondycji spółki. W kwestii struktury właścicielskiej oczekujemy jednak, że niezależnie od rozwoju sytuacji, zostaną wreszcie zrealizowane nasze wieloletnie postulaty – odpisał nam Daniel Olechnowicz. – Oczekujemy przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji zgodnego z przepisami, tj. z niezależną wyceną i możliwością jej zaskarżenia lub alternatywnie przywrócenia spółki do notowań na GPW – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet

Osoby Firmy Elektrim Zygmunt Solorz
Enea ruszy z budową nowych bloków gazowych. W tle nowy przetarg
Energetyka
Enea ruszy z budową nowych bloków gazowych. W tle nowy przetarg
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
PGE reaguje na wsparcie. Kurs akcji opuścił kanał spadkowy
Energetyka
PGE reaguje na wsparcie. Kurs akcji opuścił kanał spadkowy
Polenergia zdradza paramenty swoich wiatraków na Bałtyku. Ile wyprodukują energii?
Energetyka
Polenergia zdradza paramenty swoich wiatraków na Bałtyku. Ile wyprodukują energii?
Mniejszy dystans dla wiatraków niepotrzebny? Branża wskazuje na inne rozwiązanie
Energetyka
Mniejszy dystans dla wiatraków niepotrzebny? Branża wskazuje na inne rozwiązanie
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Energa z lepszymi wynikami i jedną niewiadomą
Energetyka
Energa z lepszymi wynikami i jedną niewiadomą