Możliwa przerwa w NWZ Elektrimu

Zygmunt Solorz
Zwołane na 1 września nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu może nie podjąć przewidzianych porządkiem obrad uchwał o zmianach w radzie nadzorczej. Jest ona 5-osobowa, a przewodniczy jej Zygmunt Solorz. Prawdopodobnie zostanie ogłoszona przerwa w obradach – wynika z naszych informacji.
To efekt zabezpieczeń, które w formie tymczasowego zakazu sądowego w pierwszej połowie sierpnia sąd na Cyprze ustanowił na rzecz Zygmunta Solorza w sporze o sukcesję w zbudowanym przez niego imperium.
Przypomnijmy, że zabezpieczenia te zakazują spółkom zarejestrowanym na Cyprze dokonywania zmian korporacyjnych w spółkach zależnych bez pisemnej zgody miliardera. Zakaz objął m.in. Stasalco, czyli głównego akcjonariusza Elektrimu.
Wehikuł ten dysponuje ponad 85 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy d. centrali handlu zagranicznego, która pośrednio – poprzez Argumenol – jest głównym akcjonariuszem Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin.
Stasalco należy do Solkomtel Foundation, jednej z dwóch fundacji założonych przez Zygmunta Solorza. Obecnie w obu – Solkomtelu i Tivi Foundation – działa trzy-osobowa rada z kuratorem wyznaczonym przez sąd.
Mecenas Jarosław Kołkowski reprezentujący fundacje w Polsce odmówił komentarza nt. tego, co może wydarzyć się 1 września na NWZ Elektrimu.
Spytaliśmy też przewodniczącego porozumienia mniejszościowych akcjonariuszy Elektrimu Daniela Olechnowicza o opinię. – Nie będziemy sprzeciwiać się ewentualnym zmianom, o ile będą służyły poprawie nadzoru korporacyjnego i kondycji spółki. W kwestii struktury właścicielskiej oczekujemy jednak, że niezależnie od rozwoju sytuacji, zostaną wreszcie zrealizowane nasze wieloletnie postulaty – odpisał nam Daniel Olechnowicz. – Oczekujemy przeprowadzenia wezwania do sprzedaży akcji zgodnego z przepisami, tj. z niezależną wyceną i możliwością jej zaskarżenia lub alternatywnie przywrócenia spółki do notowań na GPW – dodał.
Na przełomie sierpnia i września spodziewamy się wydać polecenie o rozpoczęciu prac przy budowie dwóch bloków gazowych o mocy 700 MW w Kozienicach - mówi prezes Enei Grzegorz Kinelski.
Energetyczna spółka, mimo nieco słabszego zachowania w sierpniu, wciąż jest tegorocznym liderem WIG20. Wygląda na to, że zapowiada się kolejny ruch w górę.
Polenergia szacuje, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia aukcji dla morskich farm wiatrowych w grudniu 2025 r., projekt Bałtyk 1 o mocy do 1 560 MW powinien zostać uruchomiony w 2032 r. – poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Sujecki. Spółka zdradza także dane produkcyjne dla najbardziej zaawansowanych projektów.
Polenergia rozwija lądową energetykę wiatrową w oparciu o obowiązujące przepisy i prezydenckie weto ustawy odległościowej nie ma wpływu na portfel projektów spółki - poinformowali przedstawiciele Polenergii. Jednocześnie przedstawiciele spółki zdradzili, że przy obecnych technologiach, 500 m. nie jest już i tak niezbędną odległością dla branży wiatrowej.
Wynik EBITDA wzrósł o 2 proc. rok do roku do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto o 1 proc. rok do roku i wyniósł 843 mln zł. Spółka podała także, że 46 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę Energa w tym okresie pochodziło z OZE. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 1 proc. – wyniosły 1,9 mld zł, z czego 65 proc. przeznaczono na dystrybucję.