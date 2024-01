"Połączenie pozwoliło nam na skumulowanie najmocniejszych stron wszystkich spółek. Poza optymalizacją kosztową, każda z nich wniosła zaplecze sprzętowe, portfolio swoich gier, skryptów, assetów i przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę. To świadomy krok, który pozwoli nam na efektywniejsze realizowanie projektów. Dodatkowo, otoczenie giełdowe znacznie zmieniło się w ostatnich latach, dlatego takie rozdrobnienie zwyczajnie nie miałoby uzasadnienia biznesowego. Liczymy, że dzięki temu ruchowi nasz debiut będzie dla inwestorów znacznie bardziej atrakcyjny i pozwoli czerpać realne zyski. My już odczuwamy korzyści, jakie dała nam ta fuzja" - powiedział prezes Paweł Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Celem połączenia było stworzenie podmiotu, który wykorzysta zróżnicowane doświadczenia, zasoby i know-how. Dzięki zdywersyfikowanej działalności, spółka pozostanie znacznie bardziej odporna na zawirowania rynkowe czy opóźnienia w premierach. W opinii zarządu, ten model biznesowy pozwoli na uzyskanie stabilnej pozycję rynkowej w krótkim czasie.

Spirit Games Studio ma obecnie w swoim portfolio kilkanaście projektów. Wśród nich są produkcje własne, jak "Puppet House" czy "Aligned Sights". Kolejną gałęzią są tytuły realizowane na zlecenie zewnętrznych podmiotów, jak "Ultimate Hunting", którego wydawcą jest notowany na głównym parkiecie Ultimate Games, czy "Primitive" - którego trailer zadebiutował na międzynarodowej platformie IGN, osiągając ponad 600 tys. organicznych wyświetleń na YouTube. Gra znajduje się także na globalnej wishlist Steam. Ostatnim segmentem działalności są tzw. produkcje zewnętrzne: Spirit Games dokonuje inwestycji w projekty studiów zewnętrznych, by w zamian uczestniczyć w przychodzie ze sprzedaży, nie ponosząc przy tym ryzyka związanego z opóźnieniami czy koniecznością rozwoju projektu, wyjaśniono.

Spirit Games Studio zostało zarejestrowane we wrześniu 2023 r. Studio specjalizuje się w tworzeniu gier typu survival, horror i FPS. W 2024 spółka zapowiada co najmniej 4 premiery we wszystkich segmentach działalności.