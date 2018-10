Techniczny przegląd rynków z prof. Borowskim

Po dosyć długiej przerwie do studia Parkiet TV wraca prof. Krzysztof Borowski i jego unikatowe analizy techniczne. Już we wtorek w samo południe weźmiemy pod lupę wykresy wybrane przez profesora, w tym m. in. wykresy kursów akcji spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Program będzie prowadzony w sprawdzonej już formule, w której analizowane wykresy wyświetlane są w tle i omawiane przez eksperta oraz prowadzącego. Zapraszamy do oglądania wszystkich fanów analizy technicznej oraz tych którzy chcieliby zobaczyć, jak "technikalia" wykorzystuje się w praktyce. Kto nie zdąży na 12.00 może oglądać pogram później na naszym kanale: youtube.com/parkiettv