Rynek surowców wciąż z potencjałem

Na razie wiele wskazuje, że w przypadku miedzi również mamy do czynienia tylko z korektą. Fundamenty nadal bowiem pozostają korzystne dla miedzi. Popyt ze strony Chin od ponad roku jest bardzo duży i oczywiście wynika z podnoszenia się chińskiej gospodarki po wcześniejszym uderzeniu pandemii. Warto natomiast zwrócić uwagę, że ten popyt też nieco wyhamował. Wyższe ceny miedzi na globalnym rynku uderzyły w przemysł chiński i to odbija się na imporcie miedzi. Dodatkowo mamy dość niepokojącą sytuację od strony podażowej. Na rynku miedzi ze względu na pandemię zaniechano wielu inwestycji, czy to wydobywczych czy związanych z modernizacją kopalń, które wcześniej były planowane. To budzi obawy o to, że tempo wzrostu wydobycia na rynku miedzi będzie znacznie mniejsze niż oczekiwano wcześniej. To może być problem w ciągu kilku lat. Trzeba też pamiętać, że miedź jest surowcem wykorzystywanym nie tylko w tradycyjnych branżach, które są trzonem globalnej gospodarki. Jest ona także wykorzystywana w bardziej nowoczesnych branżach, jak chociażby w samochodach elektrycznych. To będzie w dłuższym terminie napędzało ceny surowca. Mamy na tym rynku jednak też dwie niewiadome. Jest to recykling miedzi. Im wyższe będą ceny tym większa będzie skłonność do tego, aby stare rzeczy poddawać recyklingowi i znowu wypuszczać je na rynek. Drugą niewiadomą jest poziom zapasów w Chinach. Tam ostatnio pojawiły się informacje, że Państwo Środka chce w jakiś sposób przyczynić się do wyhamowania wzrostu cen miedzi na globalnym rynku. Jednak przy tak dużym rynku i podaży, która jest skoncentrowana w innych obszarach na świecie, Chinom ciężko będzie wpłynąć na wzrost cen. Natomiast mogą próbować to zrobić, jeśli posiadają duże zapasy o których nie wiadomo ze względu na brak raportowania.