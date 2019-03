Zysk Handlowego potwierdzony

Kilka dni temu rada nadzorcza banku pozytywnie zaopiniowała rekomendowaną przez zarząd dywidendę w wysokości 3,74 zł na akcję, co da stopę dywidendy na poziomie około 5,4 proc. Zaproponowano, aby dniem dywidendy był 13 czerwca, zaś jej wypłaty – 24 czerwca. Do akcjonariuszy trafi łącznie 489 mln zł, czyli blisko 75 proc. jednostkowego zysku netto z 2018 r. To pierwszy raz od 2013 r., gdy bank nie wypłacił całego zysku. I najprawdopodobniej takiego wskaźnika wypłaty należy oczekiwać w najbliższych latach. Wprawdzie w strategii Handlowy przyjął, że chce w latach 2018-2021 przeznaczać nie mniej niż 75 proc. zysku na dywidendę, ale osiągnięcie istotnie wyższego poziomu może być trudne ze względu na wysokie wymogi kapitałowe KNF w tym zakresie. Szansą jest wzrost wskaźników wypłacalności banku, np. poprzez emisję obligacji podporządkowanych, który jako jeden z niewielu płacących dywidendę banków unikał, oraz – co ważne w przypadku chęci wypłaty całego zysku – obniżenia bufora stress-testowego nakładanego przez KNF.