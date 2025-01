USD/PLN kontynuacja

Pierwsza sesja kasowa 2025 przyniosła dalsze umocnienie USD wobec euro. Wycena koszyka dolarowego podbija 2-letnie maksima za sprawą kontynuacji korygowania założeń co do stóp procentowych Fed. Nastroje są nieco defensywne, jednak warto pamiętać iż pierwsze sesje roku zwyczajowo przynoszą rebalancing portfeli oraz często charakteryzują się niższą płynnością. W szerszym ujęciu rynek czeka na 20/01 i zaprzysiężenie D. Trumpa na prezydenta. W centrum zainteresowania znajdują się kwestie związane m.in. z polityką handlowa USA. Ruchy wokół stanowiska imigracyjnego sugerują iż część twardych założeń z kampanii może zostać złagodzona, a kwestie np. ceł i taryf mogą stanowić jedynie dobry punkt wyjścia do negocjacji.

W trakcie dzisiejszej sesji poznamy dane dot. wstępnego odczytu inflacji za grudzień w Polsce. Rynek spodziewa się dynamiki 5,0% r/r. Ponadto na szerokim rynku mamy odczyt przemysłowego indeksu ISM dla USA.

Z rynkowego punktu widzenia początek roku przynosi kontynuację umocnienia USD, co z zasady podbija podaż wokół walut EM. W konsekwencji USD/PLN testuje okolice oporu na 4,1630 PLN sugerując potencjał kontynuacji trendu wzrostowego.

Konrad Ryczko

Analityk