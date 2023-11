USD/PLN poniżej 4,0

Koszyk PLN notuje najwyższe poziomy od sierpnia br. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3468 PLN za euro, 3,9659 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,4888 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,9692 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 5,502% w przypadku papierów 10-letnich.

Początek tygodnia na wycenie polskich aktywów przyniósł dalsze dynamiczne wzrosty. Zloty zauważalnie zyskuje wobec dolara, przekraczając barierę 4,00 PLN. Pośrednio podbija to wycenę całego koszyka BOSSA PLN w kierunku najwyższych poziomów od sierpnia br. Ruch ten tłumaczyć można zwyżką eurodolara, gdzie inwestorzy grają pod scenariusz braku dalszych podwyżek ze strony Fed, co wspiera waluty rynków EM. Z drugiej strony krajowy indeks WIG wyznaczył historyczne maksima, a WIG20 stara się kontynuować ostatni trend wzrostowy, co sugeruje potrzymanie napływów ze strony inwestorów zagranicznych na krajowy rynek.

W trakcie dzisiejszej sesji otrzymamy dane dot. Produkcji przemysłowej za październik, gdzie rynek spodziewa się odczytu na poziomie 1,6% r/r dynamiki.

Z rynkowego punktu widzenia para USD/PLN testuje wsparcie w okolicach 4-3,95 USD. Jego przekroczenie otwierać będzie nowy zakres konsolidacyjny dla pary, gdzie dolna granica to 3,6528 PLN.

Konrad Ryczko