Co dalej z hossą na GPW?

Hossa na warszawskiej giełdzie trwa w najlepsze. Czy po ośmiu miesiącach wzrostów czeka nas jakaś głębsza korekta czy też należy spodziewać się kontynuacji wzrostów? Będziemy o tym rozmawiali we wtorek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Andrzej Bieniek, dyrektor inwestycyjny w Esaliens TFI. Start rozmowy o godz. 12.00. Naszego gościa zapytamy m.in.: