Co dalej z hossą na GPW?

W piątek na warszawskiej giełdzie powiało grozą. Czy uderzenie podatkiem w banki zakończy rynkową hossę? Zastanawiamy się nad tym we wtorek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza jest Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa w Noble Securities. Naszego gościa pytamy m.in.:

Publikacja: 26.08.2025 11:18

Co dalej z hossą na GPW?

Foto: parkiet.tv

parkiet.com

Jak duży wpływ może mieć podniesienie podatku CIT dla banków?

Czy uderzenie w sektor bankowy na dobre wystraszy inwestorów zagranicznych?

Czy polska giełda przegra z polityką?

Jeśli nie banki to może inne spółki?

Kupować, sprzedawać, trzymać? Jaką strategię inwestycyjną teraz przyjąć?

Jak banki prezentują się pod względem wskaźników?

Czy w długim terminie nadal można być rynkowym bykiem?

