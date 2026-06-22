W pierwszych godzinach poniedziałkowej sesji indeksy miały problem z obraniem kierunku notowań. WIG20 rozpoczął notowania na plusie, mając jednak spory problem z utrzymaniem przewagi. Podaż bardzo szybko dała o sobie znać i poranne zwyżki głównych indeksów ustąpiły miejsca spadkom. Przed południem WIG20 notowany był ok. 0,5 proc. pod kreską. Decyzji inwestorom w Warszawie nie ułatwia niezdecydowanie inwestorów handlujących na pozostałych europejskich rynkach akcji. Główne wskaźniki poruszają się tam blisko poziomów z końca poprzedniej sesji, przy czym nieco więcej do powiedzenia mają sprzedający, stąd przewaga koloru czerwonego na indeksach. Uwagę rynków przykuwają rozpoczęte w ostatni weekend negocjacje pokojowe Stanów Zjednoczonych z Iranem i działania zmierzające do pełnego odblokowania cieśniny Ormuz. Inwestorzy pozostają ostrożnymi optymistami. Ceny ropy w poniedziałek kontynuują spadek.

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Orlen odrabia straty, Allegro na celowniku sprzedających

W Warszawie w segmencie największych spółek przeważają spadki. Na celowniku kupujących są przede wszystkim walory Pepco, które mogą pochwalić się najbardziej okazałą zwyżką w indeksie WIG20, wynoszącą blisko 2,5 proc. Łaskawym okiem inwestorzy spoglądają także na papiery Orlenu, które już kolejną sesję z rzędu korygują zeszłotygodniowe spadki. Chętnych nie brakuje także na akcje spółek energetycznych i CD Projektu. W zupełnie odmiennych nastrojach są dziś posiadacze przecenionych akcji banków, które w komplecie są notowane pod kreską. Z łask wypadły akcje Grupy Kęty i Allegro, gdzie inwestorzy najwyraźniej przystąpili do realizacji zysków z bardzo udanych poprzednich sesji.

Na szerokim rynku akcji nieco więcej do powiedzenia mają sprzedający. Wśród najbardziej rozchwytywanych są akcje Cloud Technologies, Syn2bio i Mennicy. Na drugim biegunie są przecenione walory Medinice i Creotech Quantum.