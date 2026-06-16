Poniedziałkową sesję trudno było uznać za sukces popytu – główne indeksy co prawda wspięły się na najwyższe poziomy w historii, ale jednocześnie finiszowały na czerwono. Popyt jednak nie złożył broni i we wtorek znów zaatakował, tym razem z planem utrzymania wysokich pozycji. Pod koniec dnia WIG20 zyskiwał 2 proc., sięgając 2750 pkt, otwierając sobie szansę na najwyższe zamknięcie w trendzie wzrostowym. Indeks dużych spółek nakręcany był przez cały dzień sporą zwyżką Allegro, gdzie inwestorzy pozytywnie reagowali na zapowiedź sprzedaży akcji przez głównego udziałowca. Zdecydowanie zyskiwały także Budimex, Modivo i większość banków. Podaż dotknęła natomiast Taurona, LPP i PGE.
Europejskie giełdy notowały na ogół udaną sesję po tym, jak z przewagą koloru zielonego kończył się handel w Azji. Na Dalekim Wschodzie znów błyszczał koreański KOSPI, napędzany technologią. W Europie (poza GPW) zwyżki były bardziej stonowane. Niemiecki DAX pod koniec dnia zyskiwał ledwie 0,2 proc., a francuski CAC40, jeden ze słabszych indeksów Starego Kontynentu w tym roku, był 0,7 proc. wyżej od poniedziałkowego zamknięcia.
Sesja w USA z perspektywy głównych indeksów rozpoczęła się neutralnie, natomiast sporą część uwagi inwestorów znów ściągał piątkowy debiutant, SpaceX. Jego kurs sięgał nawet 225 dol. wobec ceny 135 dol. z oferty publicznej, a to wprowadziło spółkę już do pierwszej światowej piątki pod względem kapitalizacji.
Kolejny udany dzień zaliczyły obligacje skarbowe. Rentowności polskich papierów dziesięcioletnich powróciły w okolice kwietniowego dołka, osuwając się w ciągu miesiąca o 0,6 pkt. proc. Wraz z dynamicznie spadającymi cenami ropy naftowej widoczne jest ogólne rozluźnienie na rynkach, obejmujące także waluty. Złoty zyskiwał na wartości wobec dolara czy euro.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas