Poniedziałkowa sesja przyniosła rekordy hossy krajowemu rynkowi, ale optymizm szybko zastąpił strach. W efekcie sesja zakończyła się spadkami, a na wykresach wyrysowały się długie spadkowe świece. Pierwsze godziny wtorkowej sesji upływają jednak pod znakiem zwyżek i próby wyjścia ponad szczyty z ostatnich tygodni. WIG20 przy 1,9-proc. umocnieniu sięga 3743 pkt. W indeksie dużych spółek najmocniejsze jest przed południem Allegro, które chwilami umacnia się nawet o 7 proc. To reakcja rynku na zapowiedź sprzedaży około 131 mln akcji przez akcjonariusza Permira. Do tego Modivo i Budimex zyskują po ponad 5 proc. Mocne są dziś także banki, natomiast na dole tabeli z ponad 3-proc. przeceną plasuje się Tauron, a do tego 2 proc. traci LPP.

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Na większości rynków w Europie w południe przeważają wzrosty. Niemiecki DAX zyskuje 0,67 proc. przy odrobinę mocniejszym francuskim CAC40. Z przewagą koloru zielonego zakończył się dziś handel w Azji, gdzie najmocniejszym rynkiem ponownie była Korea. KOSPI zamknął dzień 1,9-proc. umocnieniem, napędzanym spółkami technologicznymi. Z podobnych powodów zyskiwał też TAIEX, natomiast słabiej radzą sobie chińskie indeksy. Hang Seng z 1,4-proc. przeceną plasował się na dole stawki. Kontrakty na amerykańskie indeksy po bardzo udanej sesji wtorkowej zapowiadają pozytywne otwarcie w USA. Amerykański rynek emocjonuje się wciąż piątkowym debiutem SpaceX. Poniedziałek również był udany dla inwestorów, a w handlu posesyjnym akcje przekroczyły poziom 200 dolarów podczas gdy w ramach oferty sprzedawane były po 135 dol.

Na rynku walut wtorek przynosi dalszą słabość dolara. Kurs głównej pary walutowej zwyżkuje do 1,16. Krajowi inwestorzy za USD płacą 3,65 zł, natomiast za euro 4,24 zł. Bitcoin utrzymuje się przy 66,5 tys. dol

Wtorek przynosi dalsze spadki cen ropy naftowej w ramach postępów w rozmowach między USA a Iranem, dotyczących otwarcia ruchu w cieśninie Ormuz. Kontrakty na baryłkę ropy gatunku Brent zbliżają się do 80 dol

Wraz z przechodzącymi obawami dotyczącymi eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i coraz tańszą ropą kolejny udany dzień zaliczają obligacje skarbowe. Rentowności polskich papierów dziesięcioletnich schodzą we wtorkowe południe w okolice 5,4 proc., do poziomów najniższych od dwóch miesięcy.